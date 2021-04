Comparution d'une éducatrice en services de garde

Les gestes reprochés à la femme de 35 ans auraient été commis entre le 1er novembre et le 29 décembre dernier. Le mandat d'arrestation indique que les faits allégués auraient été commis dans le district d'Alma.

L’accusée était absente au moment de la comparution. Elle était représentée par son avocat, Me Jean-Marc Fradette. Celui-ci réclame la tenue d'une enquête préliminaire le plus tôt possible afin de vider la question le plus vite possible et pour savoir si un procès sera nécessaire dans ce dossier , a-t-il précisé

La femme qui travaille dans une école primaire du Lac-Saint-Jean est suspendue sans solde.

Le dossier sera de retour devant la cour le 5 mai prochain. Les conditions de remises en liberté et les procédures à venir devraient se retrouver au cœur des discussions. La date de l'enquête préliminaire devrait également être fixée à ce moment.