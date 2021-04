Des dizaines d'arbres brisés par la dernière tempête au parc de la chute Neigette

La lourde neige tombée sur l'Est-du-Québec dans les derniers jours a causé d'importants dégâts au parc de la chute Neigette de Saint-Anaclet-de-Lessard, près de Rimouski. Des dizaines d'arbres ont cédé sous le poids de la neige et jonchent le sol juste en bas de la chute.

Le coordonnateur des loisirs de Saint-Anaclet-de-Lessard, Carl Lavoie, mentionne que même si une entente stipule que la Municipalité doit entretenir les lieux, c'est la Ville de Rimouski qui assurera le nettoyage des dommages.

Après avoir été constater [les dégâts], j'ai arrêté de compter à 28 [arbres cassés]. Donc, les dégâts sont quand même assez majeurs. Une citation de :Carl Lavoie, coordonnateur des loisirs de Saint-Anaclet-de-Lessard

J'ai appelé à la Ville de Rimouski. J'ai parlé au responsable de la sécurité des espaces verts et des parcs. Ils vont sécuriser leur parc et leurs espaces verts. Et, il m'a confirmé que, probablement la semaine prochaine ou début de l'autre, ils allaient tout simplement venir pour sécuriser les lieux parce que ça prend quand même la machinerie , poursuit-il.

Des dizaines d'arbres reposent sur le sol près de la rivière Neigette, aux abords de la chute. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La prise d'eau potable de la Ville de Rimouski se situe sur la rivière Neigette, près de la chute.

Le parc de la chute Neigette est fermé jusqu'à nouvel ordre pour des raisons de sécurité.

D'après les informations de Michel-Félix Tremblay