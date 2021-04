L'Alberta reporte jusqu'à 30 % des opérations chirurgicales à cause de la pandémie

L'Alberta reporte jusqu'à 30 % des interventions chirurgicales prévues à Calgary, à Edmonton et dans le nord de la province pour faire face à un éventuel afflux d'hospitalisations liées à la COVID-19.

La période de report est prévue à partir de mardi 4 mai et durera deux semaines, selon Services de santé Alberta ( AHSServices de santé Alberta ). Des procédures non urgentes et des rendez-vous en cliniques ambulatoires seront également annulés.

Ces changements permettront à nos hôpitaux d'augmenter le nombre de lits disponibles et d’ajouter des espaces pour les cas de COVID-19 qui requièrent un lit d’hôpital , a indiqué AHSServices de santé Alberta sur Twitter.

Services de santé Alberta est préoccupé par le nombre croissant de cas dans la communauté et dans nos établissements de soins de santé , a déclaré AHSServices de santé Alberta , exhortant le public à continuer de suivre les restrictions de santé publique.

Mardi, 635 personnes étaient hospitalisées en raison de la COVID-19 dans toute la province, dont 143 en soins intensifs.

L'âge moyen des personnes hospitalisées était de 56 ans.

D'après Services de santé Alberta, la province dispose d'une capacité adéquate pour tous les patients hospitalisés, y compris ceux des soins intensifs, et il y a une possibilité d’augmenter les espaces aux soins intensifs si nécessaire en redéployant du personnel.

La province a notamment créé un hôpital temporaire d’une centaine de lits à l'Université de l'Alberta, à Edmonton, qui n'a pas encore été utilisé. Un hôpital temporaire à Calgary est présentement utilisé comme annexe du service d'urgence de l’Hôpital Peter-Lougheed.

Le mois dernier, l'Alberta s'était engagée à augmenter le nombre d'interventions chirurgicales planifiées pour éliminer un retard de 36 000 opérations reportées en raison de la pandémie jusqu’à maintenant.

La province a enregistré mardi un taux de positivité de 11,4 % et se rapproche d'un nombre record de cas actifs, soit 20 721.

Les médecins ont tiré la sonnette d'alarme sur l'augmentation du nombre de cas ces dernières semaines, réclamant des restrictions plus strictes et l’immunisation prioritaire des travailleurs de première ligne.