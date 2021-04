Le journaliste Alec Castonguay remplacera Michel C. Auger à l'animation de Midi info

C’est le journaliste Alec Castonguay qui prendra la barre de l’émission radiophonique Midi info d’ICI Première, et ce, dès cet automne.

La directrice générale de l’Information de Radio-Canada, Luce Julien, et la Première directrice, Programmation nouvelles, actualités et déploiement, Ginette Viens, en ont fait l’annonce mercredi après-midi.

Alec Castonguay cumule près de 20 ans d’expérience en journalisme. Avant de devenir chef du bureau politique pour le magazine L’Actualité en 2011, il a été correspondant parlementaire sur la colline à Ottawa pour Le Devoir. Il a d’ailleurs été présent sur différentes tribunes radiophoniques et télévisuelles depuis plus d’une dizaine d’années, notamment comme chroniqueur à l’émission Le 15-18 ou encore comme analyste politique sur ICI RDI ou ICI Télé.

Par voie de communiqué, le récipiendaire de quatre prix Judith-Jasmin a expliqué qu’il s’agit pour lui d’un privilège de succéder à Michel C. Auger . Il estime que Midi info est devenu une émission incontournable de l’information radiophonique .

Je suis très heureux d’animer une émission d’affaires publiques à Radio-Canada. C'est avant tout une question d’authenticité et de curiosité envers le monde qui nous entoure. Mieux le comprendre pour savoir quoi en penser. Je ferai de mon mieux pour partager avec les auditeurs le plaisir de s’informer. Une citation de :Alec Castonguay

On apprenait le 26 mars dernier que l’animateur et journaliste Michel C. Auger avait décidé de quitter l’émission pour « prendre un peu de recul, de faire des choses à un autre rythme », mais qu’il allait continuer d'intervenir sur les ondes de Radio-Canada régulièrement pour commenter la politique.

Je quitte l’animation de Midi info, mais je ne quitte pas le journalisme et je ne quitte pas Radio-Canada , avait-il déclaré à ses auditeurs et auditrices.

Plus d’informations suivront.