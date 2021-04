Nouvelle grève dans les écoles du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Les secrétaires, les employés des services de garde, les surveillants d'élèves, les concierges sont au nombre des travailleurs qui seront en grève. Pour des raisons de sécurité et de respect des mesures sanitaires, les classes et services sont annulés , souligne la direction du CSSRSCentre de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke dans une communication envoyée aux parents, mercredi matin.

Les services de garde seront également fermés pour la journée et le transport scolaire sera annulé.

Les élèves recevront de leur enseignant un plan de travail qui leur indiquera le travail à effectuer à la maison , précise le CSSRSCentre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke .

Les employés négocient avec le gouvernement depuis plus de 18 mois. Selon le syndicat, 48 rencontres de négociation ont eu lieu et aucune avancée n'a été faite.

Pas de piquet de grève

Le syndicat soutient que les grévistes ne manifesteront pas devant les écoles ce jour-là. Le but de cette grève n’est surtout pas d’empêcher les élèves et les étudiants de poursuivre leurs apprentissages académiques. Ils vivent déjà une année très particulière et nous ne voulons pas en ajouter. [...] Cependant, nous voulons que le gouvernement réalise l’importance du personnel de soutien scolaire , explique Éric Pronovost, président de la FPSS‑CSQ.

Les problèmes de rétention, la précarité et le manque de valorisation sont des enjeux quotidiens vécus par le personnel de soutien scolaire qui attend et mérite des solutions , croit la présidente de la CSQ, Sonia Éthier.

En Estrie, la grève touche également la Commission scolaire Eastern Townships.