Des mesures exigées pour limiter les pertes d’emplois liées à Elysis

La mairesse de Saguenay, Josée Néron, et le maire d’Alma, Marc Asselin, demandent au gouvernement du Québec et à Rio Tinto de mettre en place une série de mesures pour éviter de perdre des emplois avec l'arrivée de la future technologie d'Elysis dans les alumineries québécoises.

Cette nouvelle technologie vise à produire de l’aluminium sans émettre de gaz à effet de serre. Plus écologiques, les anodes en céramique qui seront vendues par Elysis à partir de 2024 dureront jusqu'à 30 fois plus longtemps que les anodes actuelles au carbone.

Rio Tinto et Alcoa ont annoncé la semaine dernière qu'une unité de démonstration serait construite à l'aluminerie d'Alma.

Selon la Table sur l'aluminium du Saguenay-Lac-Saint-Jean, leur implantation pourrait faire disparaître jusqu'à 1000 emplois dans les installations de Rio Tinto au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Josée Néron et Marc Asselin, qui président cette Table, demandent à Québec de financer un fonds de diversification économique et un observatoire de l'industrie de l'aluminium. Ils souhaitent qu'Elysis, une coentreprise formée de Rio Tinto et d’Alcoa, construise les futures usines d'anodes inertes dans la région.

J’aurais presque envie de dire que Rio Tinto est condamné à travailler avec nous dans la région, a mentionné Marc Asselin en conférence de presse. Au niveau énergétique, il n’y a pas beaucoup de lieux où l’industrie peut avoir accès à de l’hydroélectricité aussi peu coûteuse et aussi performante.

Du côté de Rio Tinto, on indique qu'il est beaucoup trop tôt pour connaître l'impact réel de l'implantation de ces nouvelles anodes dans les alumineries. Le lieu de construction de l’usine de fabrication des anodes est toujours inconnu.