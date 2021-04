Un Saskatchewanais songe à se faire opérer aux États-Unis à cause de la COVID-19

Un habitant de Regina, Peter Gebert, qui a la double nationalité canado-américaine et qui est en attente d’une opération de l’œsophage depuis l’automne 2020, songe à se faire soigner aux États-Unis, en raison du nombre des hospitalisations en Saskatchewan dues à la COVID-19.

Il aurait commencé à penser à cette solution à la suite d'une discussion avec un membre du cabinet du gouvernement provincial.

Sans vouloir identifier la personne, celle-ci lui aurait conseillé que la meilleure chose à faire serait de se faire opérer aux États-Unis .

Cela a laissé le Réginois désespéré et amer quant au système de santé provincial.

Je ne crois pas que le gouvernement soit capable de maintenir en état le système de santé qui est censé être le nôtre. Une citation de :Peter Gebert, Réginois en attente d’une opération de l’œsophage

Peter Gebert souffre d’une hernie hiatale qui nécessite un élargissement de l’œsophage tous les deux ans.

Alors que l’opération du Réginois est chaque mois repoussée, les inconforts dus à sa maladie s’additionnent.

Se nourrir est devenu plus difficile, selon lui, ayant souffert plusieurs fois d’aliments bloqués et de quintes de toux l’empêchant de respirer. Sortir de son lit est également devenu plus difficile dernièrement, déplore-t-il.

Je n’ai jamais pensé que mourir était une possibilité avec mes problèmes de santé, mais vu la situation, je crains que ce soit désormais le cas. Une citation de :Peter Gebert, Réginois en attente d’une opération de l’œsophage

L’homme de 66 ans n’a pas vu sa famille depuis plus d’un an et doit discuter avec son chirurgien pour étudier la possibilité de se rendre aux États-Unis.

Pour alerter sur cette situation que lui, comme d’autres, peuvent vivre en raison de la COVID-19, il suggère qu’à côté du nombre de décès causés par la maladie, il y ait des indicateurs pour évaluer les dommages collatéraux de la maladie.

Aller aux États-Unis va sûrement me coûter énormément d’argent, mais c’est la vie. Et je veux vivre. Une citation de :Peter Gebert, Réginois en attente d’une opération de l’œsophage

Des hospitalisations qui atteignent des sommets

Ces propos surviennent alors que les hospitalisations atteignent des sommets en Saskatchewan et mettent une pression significative sur le système de santé.

En date du 27 avril, la Saskatchewan comptait 186 hospitalisations dont 42 aux soins intensifs.

La Saskatchewan a enregistré plus d’hospitalisations dans les premiers mois de l’année 2021 que pour toute l’année 2020, selon le directeur général de l'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA), Scott Livingstone.

Cela signifie que les patients en attente d’opérations comme Peter Gebert devront encore attendre.

La situation actuelle force notamment la SHA à envisager le triage des patients, selon l'autorité.

Les professionnels de la santé en Saskatchewan prédisent une augmentation du nombre d’infections, d’hospitalisations et de décès liés à la COVID-19 lors des deux à quatre prochaines semaines. (archives) Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

Ces circonstances font craindre à Peter Gebert le pire, au point qu'il considère que le droit à la vie n’est plus garanti et que le système de santé doit être réformé.

L’homme ne veut plus de la compassion des politiciens de la province qu’il juge être des lâches.

Le ministère de la Santé n’a pas souhaité réagir aux propos de M. Gebert.