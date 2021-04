Le vaccin de Johnson & Johnson arrive en Ontario

Le vaccin ne requiert qu’une seule dose et n'a pas besoin d'être conservé à des températures aussi froides que les autres vaccins présentement disponibles. Ces dispositions signifient qu’il est possible de le distribuer afin de rejoindre des populations comme les travailleurs migrants, les détenus et les sans-abri, selon le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses au University Health Network de Toronto.

Oh mon Dieu, nous pourrions faire tellement de bien avec ce vaccin dans ces endroits , a déclaré le Dr Bogoch, qui fait partie de la table de concertation scientifique sur la COVID-19 de l'Ontario, à CBC News. "Ce vaccin à injection unique rend les choses beaucoup plus faciles."

Selon le Dr Bogoch, un vaccin à dose unique permet de fournir beaucoup plus facilement une plus grande protection à un plus grand nombre de personnes, plus rapidement. C'est aussi simple que cela .

Le Dr Zain Chagla, qui est médecin spécialiste des maladies infectieuses au St. Joseph's Healthcare de Hamilton, en Ontario, est d’accord : ce vaccin sera parfait pour les populations qui sont généralement plus difficiles à rejoindre.

Ses exigences en matière de stockage le rendent très favorable à la distribution dans des endroits plus difficiles d'accès.

Les pharmacies pourraient facilement distribuer le vaccin de J&J, puisqu'il est si facile à administrer, a ajouté le Dr Bogoch.

La province offre déjà d'autres vaccins dans certaines pharmacies.

300 000 doses attendues cette semaine

Un porte-parole du ministère de la Santé de l'Ontario a déclaré à la CBC, par courriel, mardi en fin de journée, qu'il était trop tôt pour dire exactement comment le vaccin de J&J serait distribué.

Le Canada s'attend à recevoir environ 300 000 doses du vaccin J&J à la fin de la semaine, dont 116 700 pour l'Ontario.

Santé Canada a approuvé le vaccin J&J en mars, mais son utilisation aux États-Unis a été suspendue le mois dernier à la suite de rapports faisant état de très rares cas de thromboses. 15 des quelque 6,8 millions d'Américains ayant reçu le vaccin ont développé cette condition, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Dimanche, les CDC ont recommandé la reprise de l'utilisation du vaccin, mais ont indiqué que les femmes de moins de 50 ans devaient être conscientes de l’existence d’un risque rare mais accru .

Santé Canada a reconnu ce risque lundi en mettant à jour l'étiquette du vaccin.

Dans un tweet sur cette mise à jour, l'agence a déclaré : Les cas d'événements rares de coagulation sanguine signalés aux États-Unis après l'immunisation avec le [...] vaccin sont similaires à ceux signalés après le vaccin d'AstraZeneca .

Tant Santé Canada que les CDC affirment que les avantages l'emportent sur les risques. Selon Santé Canada, dans une étude portant sur 43 000 participants, le vaccin de J&J s'est révélé efficace à 66 % pour prévenir l'infection symptomatique par le COVID-19, deux semaines après la vaccination.

Le Dr Bogoch est conscient de l’existence d’inquiétudes dans la population.

Certaines personnes disent : Est-ce que vous donnez aux gens un vaccin de mauvaise qualité? Et la réponse est non. Nous donnons l'AstraZeneca à toute personne âgée de 40 ans et plus, et celui-ci présente aussi un risque faible, mais non nul, de formation de caillots sanguins. Et il se vend comme des petits pains dans tous les quartiers , a-t-il déclaré.

Ce sont des vaccins qui ont été approuvés au Canada. Ils fonctionnent bien. Et vous avez la possibilité d'offrir une protection importante à un groupe de personnes qui, sans que ce soit leur faute, sont moins susceptibles de revenir pour une deuxième dose.

Le Canada doit recevoir une première livraison d'environ 300 000 doses du vaccin Johnson & Johnson contre la COVID-19 au cours des prochains jours. Photo : Reuters / Shannon Stapleton

Le Dr Chagla a déclaré que les avantages de J&J l'emporteront sur les risques pour une grande partie de la population .

Ce vaccin prévient vraiment les hospitalisations, la mort, la propagation de la COVID-19 avec une seule dose.

Selon Santé Canada, les personnes vaccinées doivent consulter immédiatement un médecin si elles remarquent l'un des symptômes suivants dans le mois qui suit l'administration du vaccin J&J :

Nouveaux maux de tête graves, aggravation ou persistance des maux de tête, vision trouble, confusion ou convulsions.

Essoufflement, douleurs thoraciques, gonflement des jambes, douleurs dans les jambes ou douleurs abdominales persistantes.

Ecchymoses inhabituelles sur la peau ou taches rondes sous la peau, à l’exception du site d'injection.

Avec les informations de CBC News