Le courtier Francis Vallée nie les allégations de nombreuses femmes

Au troisième jour de ses audiences disciplinaires, M. Vallée a répondu publiquement pour la première fois, depuis l’automne 2020, aux allégations contre lui. Je n’ai jamais senti d’inconfort , a dit le courtier d’entrée de jeu au sujet d’une des plaignantes.

Bien qu’il ait déjà reconnu avoir dérogé à son code de déontologie dans cinq autres dossiers, M. Vallée plaide non coupable quant à sept plaintes à son endroit.

Durant son témoignage, le courtier est notamment revenu sur le cas d’une dame soutenant avoir été entraînée à avoir des rapports sexuels non consensuels avec lui.

Selon les dires du courtier gatinois, des contacts intimes ont effectivement eu lieu, mais ceux-ci étaient consensuels et ne s’inscrivaient pas dans un contexte de transaction immobilière.

Cette femme a indiqué, mardi, que M. Vallée lui avait offert une évaluation gratuite du condo qu’elle tentait de vendre.

C’était simplement un prétexte, puisque ces rencontres-là étaient cachées. [C’était] pour ne pas que son mari soit au courant , a plaidé le courtier, mercredi, en réponse aux questions de l’avocat assurant sa défense.

Advenant le cas où son voisin ou son mari poseraient des questions à savoir pourquoi un courtier était chez eux, on s’était mis d’accord de pouvoir dire que, oui, c’était un courtier qui est venu évaluer le condo , a-t-il poursuivi.

Une perception de questions non professionnelles

En tout, 12 femmes - dont plusieurs ex-clientes de Francis Vallée - reprochent au courtier qui était à l'emploi de Royal LePage d'avoir tenu des propos et posé des gestes sexuels inappropriés. Les faits allégués se seraient déroulés entre 2014 et 2020.

Une femme, dont il a été question mercredi, allègue que des échanges avec M. Vallée par messages textes ont dérivé vers des questions personnelles qui l’ont rendue mal à l’aise.

L’homme visé par les allégations a fait valoir, la plupart du temps durant son témoignage, qu’il est resté professionnel au moment des événements.

M. Vallée a notamment dit d’une femme qu’elle avait pu percevoir des questions qu’il lui a posées comme étant personnelles . Il a toutefois assuré que nulle n’était son intention de déroger du lien professionnel entre eux.

C’était pour mieux connaître ma cliente et proposer des propriétés répondant aux besoins , a-t-il soutenu.

Il a par ailleurs paru confirmer avoir demandé à cette femme si elle avait déjà eu des relations extraconjugales.

C’était par simple curiosité. C’est possible que ça ait été posé. [C’était dans le] contexte d’un ton amical [...] Je me suis permis plus de latitude , a-t-il dit.

Cette même femme allègue avoir reçu des avances de la part de Francis Vallée. C’est complètement faux. C’est impossible que j’aie proposé [d’avoir des relations intimes avec elle] dans ce contexte-là , a rétorqué M. Vallée.

Le témoignage du courtier immobilier devrait se poursuivre, mercredi après-midi. Il est prévu que les audiences disciplinaires se poursuivent jusqu’à la fin de la semaine.

À terme, M. Vallée saura s’il sera radié de façon permanente par son comité disciplinaire. Il est suspendu de la profession, de façon temporaire, depuis l’automne.

Avec les informations de Jérôme Bergeron et d’Émilie Bergeron