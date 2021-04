Un père et son fils maintenant âgé de 17 ans qui réclamaient que le Tribunal reconnaisse que les droits de l’adolescent ont été lésés lorsqu’il était en centre de réadaptation ont eu gain de cause. La Cour du Québec a jugé que la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de l'Outaouais a porté atteinte aux droits de l’adolescent qui aurait été victime d'agressions.

En mars 2016, le jeune, qui était alors âgé de 12 ans, a été confié à un centre de réadaptation de la région. Quelques jours plus tard, il se retrouve dans les douches avec un jeune connu pour ses comportements sexuels intrusifs , peut-on lire dans la décision rendue le 16 avril par le juge Jean-François Noël.

Il me dit qu’il ne veut pas qu’on pense qu’il est homosexuel et qu’il ne s’est rien passé dans les douches, que [l’autre jeune] est un bon gars et qu’il l’aime bien. Soudainement, il tombe au sol, ses yeux fixent le vide et il respire fort. Environ 30 secondes plus tard, il prend son souffle, prend mon bras et me demande ce qui vient de se passer. Je le rassure, il mentionne se sentir mieux et qu’il croit qu’il a fait une crise de panique , a indiqué l’éducatrice en poste au moment de l’incident.

Les parents sont mis aux faits de l’événement le lendemain et on refuse au père de voir son fils.

Les jours suivants, le jeune tient des propos suicidaires, mais nie avoir été victime d’une agression.

Les policiers ne sont pas avisés et aucun examen médical n’est effectué. Si un signalement a été effectué à l’époque, il n’en subsiste aucune trace , peut-on lire.

Après l’incident, une serrure est installée sur la porte des toilettes, les causeuses du salon sont remplacées par des fauteuils à une place et rien n’est fait pour tenir les deux jeunes impliqués à l’écart l’un de l’autre.

Au cours de son séjour au centre, l’adolescent a aussi été impliqué dans deux incidents de contention physiques de la part d’agents du centre.

La DPJ Direction de la protection de la jeunesse de l'Outaouais blâmée

Le juge Noël s’est dit préoccupé du traitement de l’affaire par la DPJDirection de la protection de la jeunesse de l'Outaouais.

Dans les minutes qui suivent l’incident, la Directrice est à même de constater qu’il est en état de choc et qu’il a peur des conséquences d’un dévoilement. Il tient également des propos suicidaires dans les jours suivants , a-t-il noté.

La Cour soutient que la DPJDirection de la protection de la jeunesse se devait d’approfondir son examen sur l’incident même si elle ne pouvait conclure que le jeune avait été agressé sexuellement. Elle se devait également d’offrir à l’enfant l’aide, les conseils et l’assistance requise pour l’aider à comprendre ce qui se passe. [L’adolescent] qui n’a alors que 12 ans, est plutôt laissé à lui-même. On interdit à son père de le voir et même d’aborder le sujet avec son fils.

La Cour a tranché que des droits de l’adolescent prévus dans la Loi sur la protection de la jeunesse et dans la Charte des droits et libertés de la personne ont été lésés par la DPJDirection de la protection de la jeunesse de l'Outaouais.

La Directrice se devait de porter cet incident à l’attention du tribunal à la première occasion , écrit le juge. La Directrice a manqué à son devoir de transparence et privé le tribunal d’informations importantes, portant ainsi atteinte aux droits de l’enfant et de ses parents d’être traités avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie.

En outre, les droits du jeune de recevoir des services de santé de services sociaux adéquats et de communiquer de manière confidentielle avec ses parents n’ont pas été respectés, tranche la Cour.

Elle recommande entre autres à la DPJDirection de la protection de la jeunesse de revoir ses procédures de suivis lors d’incidents impliquant des jeunes dans des centres de réadaptation.

La DPJDirection de la protection de la jeunesse a mentionné au tribunal qu’une formation à propos des interventions physiques auprès d’enfants et adolescents a été mise sur pied. Cette formation est maintenant offerte aux agents d’intervention en centre de réadaptation.

Le ministre Carmant révolté

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, s’est dit révolté par les comportements de la DPJDirection de la protection de la jeunesse dans cette affaire.

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux (archives) Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Qu’on puisse fermer les yeux sur des situations aussi graves n’est pas admissible. Une citation de :Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

M. Carmant a rappelé que le rapport de la Commission Laurent, mise en place pour faire enquête sur les problèmes des DPJDirection de la protection de la jeunesse , sera déposé lundi prochain et offrira certainement plusieurs pistes de solutions qui nous aideront dans notre réforme des DPJDirection de la protection de la jeunesse et de la [Loi sur la protection de la jeunesse] .

La députée de Hull, Maryse Gaudreault a pour sa part dénoncé que les enfants ne soient pas suffisamment protégés par la DPJDirection de la protection de la jeunesse .

Maryse Gaudreault, députée libérale de Hull (archives) Photo : Radio-Canada

On entend des histoires d’horreur depuis de nombreuses années par rapport à des situations comme celle qui est soulevée , déplore-t-elle. Ce sont toutes des situations différentes, mais qui mettent en lumière justement le peu de protection dont ont pu jouir ces enfants-là.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada mercredi, Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a souligné que la DPJDirection de la protection de la jeunesse est tenue à la confidentialité et ne peut commenter le dossier. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique avoir pris acte du jugement et analyse s’il portera en appel la décision. Un délai de 30 jours nous est accordé pour signifier notre intention.

Avec des informations de Samuel Blais-Gauthier.