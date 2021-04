Mobilisation au nom des Québécois morts au travail

Le 28 avril, c’est la Journée internationale de commémoration des personnes mortes ou blessées au travail. Au total, 173 croix ont donc été exposées devant l’Assemblée nationale pour leur rendre hommage.

La mobilisation était organisée par trois organisations syndicales : la FTQ, la CSN et la CSD. Au-delà du devoir de mémoire, les représentants syndicaux soulignent l’importance de faire bouger le gouvernement pour mieux protéger les travailleurs.

On veut éviter qu'il y ait d'autres victimes d'accidents de travail pour ça ça prend des mécanismes de prévention adéquats , a lancé le président de la FTQ, Daniel Boyer.

Alors que le ministre du Travail, Jean Boulet, s'affaire à réformer le régime de santé et de sécurité au travail à travers le projet de loi 59, les syndicats veulent être entendus. Ils estiment que le projet de loi 59 ne va pas assez loin.

On implore le ministre à aller de l'avant et d'établir les mécanismes de prévention à tous les secteurs d'activités dans le but de minimiser le nombre de décès, mais aussi de minimiser le nombre d'accidents de travail , précise M. Boyer.

Le secteur de la santé

Il cite en exemple le milieu de la santé puisqu’il s’agit du secteur où il y a le plus d'accidents de travail.

Malheureusement le secteur de la santé n'est pas considéré comme un secteur prioritaire et visé par aucun mécanisme de prévention au moment où on se parle , déplore-t-il.

Chaque année, le Québec enregistre environ 100 000 accidents de travail. Bien conscient que le risque zéro n’existe pas, M. Boyer souligne que l’objectif est de réduire au minimum les accidents de travail et surtout les décès.

Il demande au ministre une loi plus dynamique, qu'on va être capable de revisiter année après année pour la mettre au goût du jour et protéger davantage les travailleurs et travailleuses , conclut le président de la FTQ.

Avec les informations de Sébastien Tanguay