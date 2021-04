À la découverte du Saint-Boniface (et du Winnipeg) de l’écrivaine Simone Chaput

L'écrivaine franco-manitobaine Simone Chaput Photo : Éditions du Blé

La galerie du centre d'art inuit Qaumajuq du Musée des beaux-arts de Winnipeg Photo : Radio-Canada / John Einarson

Qaumajuq est le nom en inuktitut du pavillon consacré à l’art inuit au Musée des beaux-arts de Winnipeg qui a ouvert ses portes le 27 mars 2021. On y trouve la plus grande collection d’art inuit du monde.

Qaumajuq veut dire "brillant et illuminé". C’est tout blanc et ondulé, comme la toundra; beaucoup de lumière; tout en vitre. Le décor est riche et superbe. On donne finalement la place qu’il faut aux Innus, aux Autochtones. C’est un monument plein de dignité et de respect pour ces gens qui étaient là avant nous. Une citation de :Simone Chaput

L’œuvre de Goota Ashoona installée à l’entrée de Qaumajuq, le nouveau pavillon du Musée des beaux-arts de Winnipeg consacré à l’art inuit, a pour titre «Tuniigusiia» (Le cadeau). Photo : Radio-Canada / Ron Boileau

L’écrivaine est très heureuse que des artistes viennent du Grand Nord pour travailler dans des studios du Musée. Elle ajoute que des élèves pourront aussi avoir des leçons.

Le centre d'art inuit Qaumajuq du Musée des beaux-arts de Winnipeg. Ce centre est consacré à l’art, à la culture et à l’histoire des Inuit. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

La Fourche

La Fourche de Winnipeg Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Ce site historique est l’endroit où les rivières Rouge et Assiniboine se rencontrent; un lieu de rassemblement qui était notamment connu aux 18e et 19e siècles pour la traite des fourrures. On y trouve le Musée canadien pour les droits de la personne, le Musée de Saint-Boniface, des restaurants, un site de concert extérieur, un amphithéâtre, un parc et des monuments.

C’était, pour les Autochtones, un centre de rassemblement important, et la ville s’est développée à partir de ce point. Winnipeg est une ville d’immigrants, alors tous les peuples qui y sont venus se sont joints aux Autochtones [à cet endroit]. C’est sacré. ll y a un sentiment de patrimoine, d’histoire et de richesse. Une citation de :Simone Chaput

La Fourche, à Winnipeg, vue dans le jeu «Microsoft Flight Simulator» Photo : Capture d'écran de Microsoft Flight Simulator

Le Centre culturel franco-manitobain

L'entrée principale du Centre culturel franco-manitobain Photo : Radio-Canada

Situé au cœur de Saint-Boniface, cet organisme, qui existe depuis 1974, est reconnu comme la maison de la culture et le carrefour de la vie culturelle en français au Manitoba. Tous les arts y sont représentés, dont la musique, les arts visuels, la danse, le théâtre (avec la troupe Le cercle de Molière) ainsi que les livres, puisque les bureaux des Éditions du Blé, qui ont fêté leur 45 ans en 2019, y sont situés.

Il est très important pour nous, les francophones à Saint-Boniface; c’est un centre de rassemblement. C’est là où on va pour notre culture franco-manitobaine, qui a beaucoup souffert pendant la pandémie. J’espère qu’on pourra se retrouver après tout ça. Une citation de :Simone Chaput

L'artiste winnipégois Michel Saint Hilaire a présenté son exposition «Visages» en 2017 au Centre culturel franco-manitobain. Photo : Radio-Canada

Le restaurant Mon ami Louis

Mon ami Louis est le troisième restaurant depuis 2003 à tenter sa chance sur le pont piétonnier, après Salisbury House et Chez Sophie sur le pont. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

Ce restaurant saisonnier est situé au centre de la rivière rouge, sur l'esplanade Riel, le pont piétonnier et cycliste qui relie Saint-Boniface à La Fourche. Construit en 2004, ce pont haubané en semi-harpe est l'une des dernières œuvres d’Étienne Gaboury, un architecte franco-manitobain.

Simone Chaput souligne qu’il y a de nombreux restaurants à Winnipeg, car c’est un centre d’essai pour la restauration : Il y a un roulement assez continu, mais on a de bons restaurants à Saint-Boniface.

L'espace du restaurant sur l'esplanade Riel, à Winnipeg Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

D’ailleurs, Mon ami Louis est le troisième restaurant qui ouvre à cet endroit. Les deux premiers ont fermé.

Ce restaurant a été construit au-dessus de la Rouge. C’est extraordinaire et superbe. On est assis et on a l’impression d’être dans un navire. On a aussi une belle vue de la cathédrale de Saint-Boniface, du quartier français et de La Fourche. Une citation de :Simone Chaput

L'auteure ajoute que Promenade Café est un autre restaurant au pied de l’esplanade Riel qui permet d’avoir une vue sur la rivière.

L'esplanade Riel, à Winnipeg. Construit en 2004, ce pont haubané en semi-harpe est l'une des dernières œuvres d’Étienne Gaboury, un architecte franco-manitobain. Photo : getty images/istockphoto / Dave McIntosh

Les parcs

Le parc Assiniboine, à Winnipeg Photo : getty images/istockphoto / AHPhotoswpg

Simone Chaput aime les parcs de sa ville natale, notamment le parc Vital, qui est situé à proximité de son domicile.

L’écrivaine parle aussi du parc Assiniboine, fondé en 1904 et situé au nord de la forêt du même nom.

Les designers ont choisi de s’inspirer de Central Park, à New York, mais ce n’est pas aussi grand. N’oublions pas que Winnipeg est la ville la plus verte du pays, avec de la verdure et des parcs partout. Une citation de :Simone Chaput

La patinoire du parc Saint-Vital, à Winnipeg Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

L’écrivaine ajoute qu’elle aime surtout les parcs provinciaux, dont le parc Nopiming, situé à 3 heures 30 minutes de Winnipeg, au nord-est de la province, près de l’Ontario. C’est mon parc préféré où je passe beaucoup de temps.

Une vue du parc provincial Nopiming, dans l'est de la province du Manitoba Photo : Wilderness Committee

Le Musée canadien pour les droits de la personne

Chargement de l’image Le Musée canadien pour les droits de la personne, à Winnipeg Photo : MCDP

Conçu par l’architecte Antoine Predock, ce musée a ouvert ses portes le 20 septembre 2014.

C’est une architecture extraordinaire. On commence [la visite] dans l’obscurité et on monte vers la lumière. C’est comme une tour sur une église. C’est sacré et c’est beau. Ce musée nous a "mis sur la carte". C’est un lieu de rassemblement. Une citation de :Simone Chaput

Évidemment, Simone Chaput se désole des récentes controverses liées à ce musée et espère que tout est terminé.

En guise de conclusion, Simone Chaput ne peut s’empêcher de mentionner le grand nombre de belles œuvres situées à Winnipeg : On a beaucoup d'artistes, que ce soit du côté de la musique, des arts visuels, de la littérature en anglais ou en français. Je pense que notre isolement nous a obligés à solliciter nos plus profondes ressources.