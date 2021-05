Envie de vous laisser charmer par la musicalité d’un poème ou la prose ludique d’un roman? Les juges du Prix de poésie Radio-Canada 2021 Benoit Pinette (Tire le coyote), J.R. Léveillé et Lorrie Jean-Louis vous proposent leurs incontournables, qui vous permettront de découvrir des œuvres contemporaines et de redécouvrir des classiques.

Benoit Pinette

Un thé dans la toundra, de Joséphine Bacon (Mémoire d'encrier)

«Un thé dans la toundra», de Joséphine Bacon Photo : Mémoire d'encrier

Tu es musique

Tes nuages sont sans frontières

Quand ils s’approchent

Leurs odeurs se parfument de brume

Tu danses la pureté des gouttes

Les yeux éteints

Je perçois ta beauté

Tes mélodies

Je dépose du tabac

En offrande sur une pierre

Je te suis redevable

Pour ma liberté Une citation de :Extrait du recueil de poésie Un thé dans la toundra

Là où fuit le monde en lumière, de Rose Eliceiry (Écrou)

«Là où fuit le monde en lumière», de Rose Eliceiry Photo : Écrou

j'ai tant parcouru ton visage

j'en ai fait des couleurs

l'aquarelle de mes souvenirs

ensemble on avait l'odeur du goudron et de l'eau de javelle

corps entier qui goûte la main d'œuvre

et le sel des petites semaines

si tu me lances un bâton j'irai chercher

ce qu'il reste de nous

des morceaux de bras à étreindre

des clavicules à se défoncer dans la bouche Une citation de :Extrait du recueil de poésie Là où fuit le monde en lumière

Ornithologie, de Mathieu K. Blais (Le Quartanier)

«Ornithologie», de M. K. Blais Photo : Le Quartanier

La télévision allumée jour et nuit.

À l’intérieur, des hommes et des femmes jouent à faire la vaisselle puis l’amour puis encore la vaisselle. Ils vaquent à leurs occupations en me regardant ne rien faire pour de vrai.

La somme des films que j’ai vus m’a composé une seconde vie plus enviable. Chaque fois qu’une célébrité nous quitte, je le prends personnel. Une citation de :Extrait du recueil de poésie Ornithologie

J.R. Léveillé

Les fleurs du mal, de Charles Baudelaire (Gallimard)

La couverture du recueil de poèmes «Les fleurs du mal», de Charles Baudelaire Photo : Folio classique

Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme,

Ce beau matin d'été si doux :

Au détour d'un sentier une charogne infâme

Sur un lit semé de cailloux,



Les jambes en l'air, comme une femme lubrique,

Brûlante et suant les poisons,

Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique

Son ventre plein d'exhalaisons.



Le soleil rayonnait sur cette pourriture,

Comme afin de la cuire à point,

Et de rendre au centuple à la grande Nature

Tout ce qu'ensemble elle avait joint Une citation de :Extrait du poème « Une charogne »

Pour les âmes, de Paul-Marie Lapointe (TYPO)

«Pour les âmes», de Paul-Marie Lapointe Photo : TYPO

le corps se divise pour le plaisir

et la satisfaction

ainsi est cette âme

les objets se convoitent

les uns les autres

ainsi le corps se tend

il est l’arc de l’indienne

sa plus tendre peau

le tam-tam le plus sonore Une citation de :Extrait du poème « Gravitations »

Regards et jeux dans l'espace, de Hector de Saint-Denys Garneau (BQ)

«Regards et jeux dans l'espace», d'Hector de Saint-Denys Garneau Photo : BQ

Je ne suis pas bien du tout assis sur cette chaise

Et mon pire malaise est un fauteuil où l'on reste

Immanquablement je m'endors et j'y meurs.



Mais laissez-moi traverser le torrent sur les roches

Par bonds quitter cette chose pour celle-là

Je trouve l'équilibre impondérable entre les deux

C'est là sans appui que je me repose. Une citation de :Extrait du recueil de poésie Regards et jeux dans l'espace

Lorrie Jean-Louis

Exercices de style, de Raymond Queneau (Folio)

«Exercices de style», de Raymond Queneau Photo : Folio (Gallimard)

Ce que nous étions serrés sur cette plate-forme d’autobus! Et ce que ce garçon pouvait avoir l’air bête et ridicule! Et que fait-il? Ne le voilà-t-il pas qui se met à vouloir se quereller avec un bonhomme qui – prétendait-il! ce damoiseau! – le bousculait! Et ensuite il ne trouve rien de mieux à faire que d’aller vite occuper une place laissée libre! Au lieu de la laisser à une dame!



Deux heures après, devinez qui je rencontre devant la gare Saint-Lazare? Le même godelureau! En train de se faire donner des conseils vestimentaires! Par un camarade!



À ne pas croire! Une citation de :Extrait de « Surprises », une des 99 versions d'une même histoire

La détresse et l'enchantement, de Gabrielle Roy (Boréal)

La couverture de «La détresse et l'enchantement», de Gabrielle Roy Photo : Boréal

Quand donc ai-je pris conscience pour la première fois que j’étais, dans mon pays, d’une espèce destinée à être traitée en inférieure? Ce ne fut peut-être pas, malgré tout, au cours du trajet que nous avons tant de fois accompli, maman et moi, alors que nous nous engagions sur le pont Provencher au-dessus de la Rouge, laissant derrière nous notre petite ville française pour entrer dans Winnipeg, la capitale, qui jamais ne nous reçut tout à fait autrement qu’en étrangères. Cette sensation de dépaysement, de pénétrer, à deux pas seulement de chez nous, dans le lointain, m’était plus agréable quand j’étais enfant. Une citation de :Extrait du roman La détresse et l'enchantement

L'écume des jours, de Boris Vian (Le livre de poche)

«L'écume des jours», de Boris Vian Photo : Le livre de poche

Je lui ai demandé si elle aimait Jean-Sol Partre, elle m'a dit qu'elle faisait collection de ses œuvres... Alors je lui ai dit "Moi aussi..." et chaque fois que je lui disais quelque chose, elle répondait "Moi aussi...", et vice-versa... Alors, à la fin, juste pour faire une expérience existentialiste, je lui ai dit : "Je vous aime beaucoup" et elle a dit "Oh!" Une citation de :Extrait du roman L'écume des jours

