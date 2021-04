Le nouveau bateau d'Exploramer est en route vers Sainte-Anne-des-Monts

Le bateau a quitté le port de Rivière-au-Renard vers 5 heures mercredi matin.

Dessiné par la firme Marine Expert de Gaspé et construit par le chantier naval MM de Rivière-au-Renard, le bateau a été entièrement conçu en Gaspésie.

Long de 13,7 mètres et large de 4,8 mètres, il est construit en aluminium et dispose de panneaux solaires installés sur le toit qui serviront à alimenter les équipements scientifiques à bord. Le bateau comprend notamment un laboratoire et une aire d'interprétation.

Il sera consacré à l’éducation aux sciences marines et pourra accueillir 31 passagers, dont une personne en fauteuil roulant.

D'une valeur totale 1 651 410 $, le bateau a été financé à 75 % par Québec et Ottawa.

Le nouveau bateau d'Exploramer a été nommé en l'honneur de Charles-Eugène Marin, le fondateur du musée. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Le CE-Marin Exploramer a été nommé ainsi en l’honneur de feu Charles-Eugène Marin, fondateur du musée Exploramer et ancien maire de Sainte-Anne-des-Monts.

Le bateau entrera en fonction le dimanche 6 juin prochain et permettra d'offrir une nouvelle activité de pêche récréative en mer dès le 24 juin afin de faire découvrir les espèces mal-aimées du Saint-Laurent.

Plus de détails à venir