Des pèlerines sous le choc de l’incendie de l’église de Listuguj

Un incendie a ravagé l’église Sainte-Anne-de-Ristigouche, lundi soir. Elle est considérée comme étant une perte totale.

Rosa Arseneault s'est dite attristée par l'incendie qui a ravagé l’église Sainte-Anne-de-Ristigouche. Photo : Radio-Canada

Rosa Arseneault, résidente de Balmoral, se rendait à cette église depuis son enfance. Elle a ressenti de la peine en apprenant la nouvelle de l’incendie et elle garde de bons souvenirs de ses pèlerinages.

J’ai eu de la peine. Ça m’a fait mal. Une citation de :Rosa Arseneault, résidente de Balmoral

Tu sais, c’était un beau rassemblement pour les gens d’alentour, d’un peu partout. Il y avait assez de monde. On aurait dit que tout le monde s’aimait. Ils se regardaient et on avait un sourire , affirme Mme Arseneault.

Ce qui était beau aussi, on écrivait quelque chose et on le mettait dans une boîte. Là, après ça, ils l’amenaient à l’autel. C’était merveilleux parce qu’on pensait que ce qu’on avait demandé à sainte Anne, on était sûr quasiment que ça allait se réaliser , souligne-t-elle.

Rosa Arseneault ajoute qu’elle continuera de prier malgré tout à l’occasion de la Sainte-Anne. Les catholiques célèbrent cette fête le 26 juillet.

Cette église occupait une grande place dans le cœur de Mimi Douet. Photo : Radio-Canada

Mimi Doucet, résidente de Tide Head, est bouleversée par la perte de cette église.

Moi, j’ai pleuré. Ça m’a tellement fait mal au cœur, ça m’a tellement émue. Une citation de :Mimi Doucet, résidente de Tide Head

Mme Doucet garde aussi de très bons souvenirs de cette église.

L’église de Listuguj, c’est mon enfance. Chez nous, la journée de la Sainte-Anne, on partait de Kedgwick, on prenait le traversier et on allait à la messe à [l’église] Sainte-Anne. Après ça, on allait au bazar, on allait manger du saumon , raconte-t-elle.

L'incendie a ravagé l'église ainsi que le presbytère. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Ça fait partie de mon enfance et ça fait partie de ma vie adulte aussi. Ma meilleure amie, Anita, qui est de Pointe-à-la-Croix, toutes les deux on allait toujours à la Sainte-Anne ensemble. On allait manger au sous-sol après la messe. Elle est enterrée là avec sa famille et son conjoint. Moi, j’ai chanté avec la chorale. Ils m’ont accueillie à bras ouverts , indique Mimi Doucet.

L’église Sainte-Anne-de-Ristigouche était très importante pour les fidèles des deux côtés de la baie des Chaleurs, ajoute Mimi Doucet.

Je trouve que c’est le lien entre les différentes communautés de notre région. Que ce soit des anglophones, des francophones, des Micmacs, c’était un lien. Je trouve ça terriblement triste , affirme Mme Doucet.

Avec les renseignements de Serge Bouchard