Une chaîne de salles de sport tente d’éviter la faillite

La société propriétaire d’une vingtaine de salles de sport GYMVMT en Alberta s’est placée sous la protection des créanciers dans l’espoir de vendre ses activités et d’éviter la faillite.

International Fitness Holdings, qui a des salles à Calgary et Edmonton, a déposé un avis d’intention de faire une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une procédure qui permet aux entreprises en difficulté financière de se restructurer.

L’entreprise dit avoir déjà trouvé un acheteur potentiel, mais certains endroits fermeront à la suite du processus de vente.

Nous devrons fermer certaines salles de manière permanente et réduire la taille de notre équipe dans les semaines à venir. Nous espérons pouvoir garder la plupart de nos clubs ouverts et finaliser la liste d’ici la fin du mois de mai , a annoncé l’entreprise dans une lettre à ses membres.

International Fitness Holdings possède 21 salles sous les bannières de GYMVMT, HER GYMVMT, Bankers Hall Club et Club Fit. Les abonnements ne changent pas pendant le processus de vente et de restructuration, selon l'entreprise, mais les membres peuvent les annuler.

Les effets des restrictions sanitaires

Dans cette même lettre, l’entreprise blâme la pandémie et les restrictions sanitaires pour sa mauvaise fortune. Comme vous le savez, la pandémie a eu un effet important sur l’industrie du conditionnement physique en Alberta puisque nos dépenses s’accumulent, avec beaucoup moins de revenus. Tout le secteur peine à se maintenir hors de l’eau , peut-on lire.

Dans un format question-réponse disponible sur son site Internet, la chaîne affirme que ses salles ont été fermées la moitié des 14 derniers mois.

Seules les séances de conditionnement individuel en présence d’un entraîneur sont autorisées à l’intérieur et sur rendez-vous. GYMVMT avait déjà fermé temporairement certaines de ses salles de sport pour s’adapter à ces mesures sanitaires.

La chaîne précédemment connue sous les noms World Health et Spa Lady avait également changé son nom, son logo et son image de marque seulement trois mois avant le début de la pandémie.