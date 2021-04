Sécurité de la route 109 : le MTQ analysera les demandes de Pikogan

Dans un premier temps, le Ministère déplore le décès d’Antoine Diamond survenu sur son réseau vendredi dernier et exprime ses condoléances auprès de la famille éprouvée.

S’il y a une enquête du coroner avec des recommandations, c’est sûr qu’on va collaborer avec ces instances-là. On poursuit aussi notre propre enquête, on analyse les circonstances de l’accident afin de vérifier si la route est en cause. Si nécessaire, on apportera des corrections au niveau de la sécurité au niveau de la route comme telle. La sécurité, c’est sûr que c’est une de nos priorités , affirme Luc Adam, conseiller en communications au ministère des Transports.

Une nouvelle analyse

Le ministère des Transports analysera les demandes de la communauté de Pikogan (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Luc Adam explique que le Ministère a rencontré la communauté à plusieurs reprises dans le passé. Une étude de sécurité a été réalisée en 2016 et avait conclu qu’une baisse de vitesse n’était pas justifiée dans le secteur.

Maintenant, on a reçu le communiqué de presse de la communauté avec les demandes de baisse de vitesse, de feu clignotant et d’information. À ce moment-là, on va l’analyser et on va revenir à la communauté avec une réponse , fait-il valoir.

Asphaltage des accotements

La collision entre un poids lourd et un piéton a fait un mort le 23 avril sur la route 109, entre Amos et Pikogan (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Entre-temps, le ministère des Transports va asphalter dès cet été les accotements sur deux mètres et sur une distance de 2,6 kilomètres dans ce secteur de la route 109. Des travaux déjà prévus dans sa programmation.