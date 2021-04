Samsung dévoile sa gamme de Galaxy Book

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Pourquoi les ordinateurs portables ne pourraient-ils pas être plus comme les téléphones intelligents? Cette phrase, répétée à maintes reprises par plusieurs voix lors de l’événement Samsung en direct, semble avoir inspiré toutes les nouveautés dévoilées par le géant sud-coréen mercredi.

Galaxy Book Pro

Le Galaxy Book Pro promet d’être le plus mince et léger des ordinateurs Samsung . Malgré sa minceur exemplaire (11,2 mm) et son poids plume de 0,87 kg, l’appareil ne lésine pas au niveau des ports, en comptant des prises USB-C, USB-A, HDMI et microSD.

L’ordinateur portable est également doté d’un écran de 13,3 pouces ou 15,6 pouces AMOLED 1080p, qui se distingue notamment pour sa grande luminosité, une caractéristique bienvenue pour les adeptes du travail au soleil. Samsung promet également une autonomie de batterie audacieuse pour un écran de ce genre, soit jusqu'à 20 h.

Le Galaxy Book Pro est offert en précommande à partir de 1469,99 $.

Galaxy Book Pro 360

Avec ses 11,9 mm d’épaisseur, le Galaxy Book Pro 360 est un peu plus épais que la gamme inférieure, mais largement plus mince que son compétiteur d’Apple, le Macbook Pro, dont l’épaisseur s’élève à 15,6 mm.

L’ordinateur est également doté d’un écran supérieur au Galaxy Book Pro, nommé Super AMOLED, qui compte une fonction tactile intégrée. Selon The Verge, cette technologie permet une luminosité supérieure pour une moins forte consommation énergétique que l’OLED. Écran tactile oblige, la boîte du Galaxy Book Pro 360 inclut le stylet S Pen et se détaille à partir de 1599,99 $.

Galaxy Book

Samsung a aussi annoncé mercredi un ordinateur portable d'entrée de gamme, le Galaxy Book, qui plaira à plus de portefeuilles avec son prix de base fixé à 859 $. Doté d'un écran LCD de 15,6 pouces, l'ordinateur pèse 1,55 kg et a une épaisseur moins impressionnante que la gamme plus élevée, avec 15,4 mm.

Sa sortie est prévue en même temps que les deux autres au pays le 14 mai prochain.

Galaxy Book Odyssey

Les adeptes de jeux vidéo ne sont pas en restes : Samsung a dévoilé le Galaxy Book Odyssey expressément pour cette clientèle. L'ordinateur portable de 15,6 pouces est doté d'un processeur de 11e génération Intel Core et compte sur une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050.

Il faudra toutefois s'armer de patience car le Galaxy Book Odyssey sera mis en vente seulement au mois d'août.

Chargeur 65W super-rapide

Samsung a également dévoilé mercredi un nouveau chargeur, le 65W, propulsé par un semi-conducteur de nitrure de gallium, qui recharge plus rapidement les appareils de la marque Galaxy.

Il comprend un câble USB-C amovible compatible également avec les téléphones intelligents Samsung Galaxy. Le géant sud-coréen a précisé que sa grosseur, plus petite que son chargeur standard, a permis de réduire la quantité de matériaux (recyclés) nécessaires pour le fabriquer.

Ces ordinateurs portables de Samsung ont été dévoilés un peu plus d’une semaine après qu’Apple a annoncé son nouvel iMac.