Le passeport vaccinal perçu favorablement par de nombreux britanno-colombiens

Alors que le débat sur la création de passeports vaccinaux s’invite sur la scène internationale , l’idée d’un passeport provincial pour accéder à des lieux et des événements obtient l'appui de nombreux britanno-colombiens.

Un récent sondage de la firme Research.co indique que 60 % des répondants Britanno-Colombiens sont en faveur d’imposer une preuve de vaccination pour pouvoir se déplacer entre régions dans la province.

Ce pourcentage monte à 62 % lorsqu’il est question de participer à des activités sociales et sportives et à 73 % pour les voyages à l’étranger.

L’expert en tourisme Paul Arseneault, professeur au département de marketing de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, croit qu'une forme internationale de passeport vaccinal est essentielle à la reprise de ce secteur.

Que ce soit à Toronto, Vancouver ou Montréal, les trois plus grandes villes touristiques au Canada, on a besoin des étrangers, on a surtout besoin des Américains , dit-il.

Or, les États-Unis ont déjà affirmé qu’ils ne soutiennent pas un système qui obligerait les Américains à posséder une preuve de vaccination.

Par ailleurs, le comité d'urgence de l'OMS sur la COVID-19 n'est pas non plus favorable à un passeport vaccinal obligatoire pour les voyages internationaux.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique John Horgan s'est déjà prononcé en faveur d’exigences pour contraindre les voyageurs arrivant de l'étranger à présenter une preuve de vaccination.

Il s'est toutefois montré tiède à l'idée d'imposer d'une telle exigence pour les Britanno-Colombiens à l'intérieur des frontières de la province, sans toutefois exclure cette possibilité.

L'industrie de la restauration se dit prête à en discuter avec le gouvernement, mais n'est pas prête à imposer un passeport vaccinal à ses clients. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Les restaurateurs ouverts aux discussions, mais demeurent frileux

L’industrie de la restauration, durement touchée par la pandémie, se dit ouverte aux discussions, mais s’oppose pour le moment à l’imposer aux clients.

Il y a des gens qui ne se feront pas vacciner pour différentes raisons, et on est dans le domaine de l'hospitalité, la dernière chose qu'on veut est de s'aliéner des gens , explique le président de l’association des restaurants de la Colombie-Britannique, Ian Tostenson.

Avec des informations de Benoît Ferradini