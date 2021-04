Des milliers de doses de vaccins cherchent preneur au Nouveau-Brunswick

Le Réseau de santé Vitalité tente également d’encourager la population admissible au vaccin à prendre rendez-vous sur le site Internet de la province  (Nouvelle fenêtre) .

Rendez-vous disponibles (Vitalité) Salle Chevaliers de Colomb de Saint-Jacques (30 avril)

Auberge Évasion de Rêves à Saint-Quentin (30 avril, 4 mai)

Club de l’Âge d’Or de Charlo (28 avril)

Centre communautaire de Kouchibouguac (4 mai)

Centre récréatif à Riverside-Albert (30 avril)

Centre Rotary à Dieppe (29 avril)

Club de Curling à Rexton (29 avril)

Colisée de Moncton (1, 2 et 4 mai)

Salle communautaire à Riverview (3 mai)

Bien que certaines cliniques soient complètes, nous avons certaines cliniques avec des disponibilités , indique le porte-parole du ministère Shawn Berry, mardi.

Selon le tableau de bord provincial, en date du 27 avril, 248 564 personnes ont reçu au moins une première dose du vaccin au Nouveau-Brunswick - ce qui représente un peu plus du tiers de la population - et la province a reçu 277 435 doses de vaccin.

Pour l’instant, les personnes de 60 ans et plus sont admissibles à la vaccination dans les réseaux de santé, tout comme les personnes des groupes prioritaires. De plus, les personnes de 55 ans et plus peuvent aussi recevoir le vaccin d'AstraZeneca, notamment à travers leur pharmacie.

La Colombie-Britannique a annoncé mardi qu’elle étendait la vaccination aux personnes de 30 ans et plus. En Ontario, les personnes de 40 ans et plus peuvent recevoir le vaccin d’AstraZeneca.

Groupes admissibles à la vaccination au Nouveau-Brunswick Les personnes de 55 ans et plus (AstraZeneca);

Les personnes de 60 ans et plus (Pfizer-BioNTech et Moderna);

Les travailleurs de la santé;

Les femmes enceintes;

Les personnes avec des problèmes de santé complexes;

Les personnes de 40 ans et plus ayant trois maladies chroniques ou plus;

Les travailleurs qui font des déplacements transfrontaliers fréquents (camionneurs, travailleurs rotationnels et travailleurs navetteurs);

Les membres du personnel d’établissements de vie en communauté (centres correctionnels et refuges pour itinérants);

Les premiers répondants;

Le personnel des écoles secondaires.

Des livraisons qui devraient s’accélérer

Toutefois, les réserves du vaccin AstraZeneca, dont l’utilisation a fait l’objet de révisions récemment en raison d’un très faible risque de thrombose, se font plus rares. La province indique qu’il n’y a pas de nouvelle livraison prévue pour le vaccin AstraZeneca avant la fin du mois de mai.

Une livraison de 21 060 doses du vaccin Pfizer-BioNTech est prévue cette semaine, tout comme une livraison de 12 500 doses du vaccin Moderna.

Le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 est offert dans les centres de vaccination communautaires des réseaux de santé Horizon et Vitalité ainsi que dans certaines pharmacies désignées. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, se dit satisfait de la vitesse à laquelle se déroule la campagne de vaccination.

Nous faisons d’excellents progrès. À ce jour, le Nouveau-Brunswick est la province avec le plus haut taux de personnes qui ont reçu une première dose dans les Maritimes , dit-il.

Le chef intérimaire de l’opposition, le libéral Roger Melanson, estime toutefois que la province pourrait faire mieux.

En entrevue à l’émission La Matinale, il dit souhaiter que les mesures restrictives pour l’entrée des voyageurs dans la province ne durent pas trop longtemps et pour cela, il faut accélérer la vaccination.

Il y a une course ici et la course, c’est de s’assurer que la vaccination se fasse plus vite que l’entrée des variants. C’est là qu’il est l’enjeu. Et quand il y a des consignes qui sont apportées [...] il faut s’assurer que la vaccination est plus rapide que l’arrivée [du virus]. , indique M. Melanson, en ajoutant qu’en général, il est assez satisfait de la campagne de vaccination.

La vaccination en pharmacie ralentie

Plusieurs pharmaciens du sud-est du Nouveau-Brunswick indiquent ne pas avoir reçu de livraisons de vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna la semaine dernière.

C’est le cas de Dennis Abud, pharmacien propriétaire au Jean Coutu à Dieppe.

Notre problème dans le moment, c’est qu’on n’a pas beaucoup de vaccins. Ça va changer d’ici trois semaines, mais on n’a pas beaucoup de vaccins dans la pharmacie maintenant , indique-t-il, en ajoutant qu’il a encore une liste d’attente pour des personnes qui désirent se faire vacciner.

Selon la province, cette situation est due à un retard de livraison de certaines doses du vaccin Moderna.

M. Abud tente de diriger ses clients vers les centres de vaccination communautaires des réseaux de santé Vitalité ou Horizon pour combler les rendez-vous disponibles là-bas, mais plusieurs préfèrent recevoir leur vaccin dans leur pharmacie locale, qui est souvent plus proche géographiquement.

La semaine prochaine, les 218 pharmacies participantes recevront 6100 doses du vaccin et les centres de vaccination communautaires en recevront 17 300.