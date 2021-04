La crise de la COVID-19 au CHSLD Laflèche vue de l’intérieur, par des employés

Une préposée aux bénéficiaires qui a vraisemblablement attrapé la COVID-19 alors qu’elle travaillait à l’établissement de Shawinigan, a été la première à témoigner mercredi matin. Elle affirme s’être retrouvée dans le coma en raison du virus.

La préposée aux bénéficiaires est convaincue que c’est le 24 mars 2020, alors qu’elle allait chercher une résidente qui faisait de l’errance, qu’elle a été contaminée.

Je la prends dans mes bras, parce qu'elle est bien anxieuse, alors je la prends par les épaules, je la colle sur moi et je l’amène vers sa chambre , s’est-elle remémorée. Je m’aperçois qu’elle est en sueur et qu’elle a très chaud , a-t-elle raconté lors des audiences qui se déroulent au palais de justice de Shawinigan. Elle a alors demandé à ce que la dame soit confinée à sa chambre.

C’était au début, il n’y a pas personne qui savait… On traitait cela comme un virus de grippe, on ne savait pas, on faisait du mieux qu’on pouvait. Une citation de :Préposée aux bénéficiaires au CHSLD Laflèche

Dans les jours qui ont suivi cette intervention, alors qu’elle était en congé, la préposée aux bénéficiaires a commencé à se sentir moins bien au point d’aller passer un test de COVID-19, le 29 mars. Elle n’arrivait alors pas à savoir si la dame en isolement avait la COVID-19.

Ce n’est que le 2 avril, soit quatre jours plus tard, que la préposée aux bénéficiaires su qu’elle avait contracté le virus. Elle affirme que la santé publique ne l’a jamais appelé pour lui donner son résultat et que c’est son médecin, avec qui elle avait un rendez-vous téléphonique, qui a vérifié son dossier et lui a annoncé la nouvelle.

Un manque de personnel et de l'insalubrité

La première préposée aux bénéficiaires à témoigner mercredi a fait remarquer qu’il était très courant de travailler avec une collègue préposée en moins.

La préposée a aussi souligné un manque constant d’infirmières, au point d’avoir du mal à faire assurer des suivis auprès des patients atteints d’une toux ou d’une plaie. Souvent, il n'y en avait pas pantoute durant la moitié d’un [quart de travail] a-t-elle déclaré. Elle affirme qu'en 11 ans de carrière, elle n'a jamais travaillé avec des infirmières régulières. Elles étaient souvent remplacées ou absentes.

Faut que t’aimes les résidents, parce qu’il y a rien de drôle là, la façon dont ils sont traités. Une citation de :Préposée aux bénéficiaires au CHSLD Laflèche

Ce manque de personnel qui sévit avant même que la pandémie ne frappe a un impact sur les soins donnés aux patients. La préposée qui a témoigné mercredi matin a signalé que les soins de base étaient toujours donnés, mais que certains compromis devaient parfois être faits.

Si tu me donnes le choix entre les laisser en jaquette ou les lever et les faire boire et faire manger et aller aux toilettes quand ils ont besoin, je préfère les laisser en jaquette et faire le reste. Ils étaient lavés, les résidents , a-t-elle expliqué. Il est arrivé, selon elle, qu’un bain au lieu de 2 soit donné par semaine. Elle croit que c’est le plus loin que les employés du CHSLD Laflèche sont allés dans les compromis.

Elle affirme que ça pouvait prendre des jours à nettoyer un dégât d’urine par terre derrière une porte. Elle ajoute qu’il y avait des chauves-souris et qu’il y a déjà eu une invasion de coccinelles.

Des indices sur les derniers jours de vie de Maria Lermytte

La première préposée aux bénéficiaires à témoigner a bien connu Maria Lermytte, car elle travaillait à l’unité 4 où elle habitait. La mort de la femme de 82 ans, le 6 avril 2020, est au coeur de ces audiences publiques. Les circonstances de son décès servent de point d’entrée à la coroner et avocate Géhane Kamel pour examiner la gestion de la crise au CHSLD Laflèche.

Maria Lermytte est l'une des 44 résidents du CHSLD Laflèche qui sont morts de la COVID-19 durant la première vague. Photo : Gracieuseté de Sofie Réunis

Elle a confirmé que Mme Lermytte criait beaucoup.Elle a aussi dit qu’elle l’aimait beaucoup et la prenait dans ses bras. C’était ma préférée Maria , a-t-elle déclaré.

La préposée affirme l’avoir vu pour la dernière fois le 26 mars, lors de son dernier jour de travail avant de tomber en arrêt maladie, qui se poursuit à ce jour.

Elle affirme que Mme Lermytte était alors normale . J’ai rien rapporté dans mon rapport , a-t-elle déclaré sous serment.

Une autre préposée aux bénéficiaire, a raconté qu’elle a stoppé in extremis le déménagement de Mme Lermytte. Celle-ci s’apprêtait à être transférée à un autre étage puisqu’elle n’était pas atteinte de la COVID-19, mais juste avant que Mme Lermytte ne prenne l’ascenseur, une infirmière a appris à la préposée que la dame était positive. Son unité était la zone chaude à ce moment.

Cette préposée aux bénéficiaires qui travaillait de jour assure qu’elle s’est bien occupée de Mme Lermytte jusqu’à la fin mars. Elle dit qu’à ce moment, la résidente s’alimentait comme d’habitude, mais qu’elle est devenue plus amorphe un peu avant le 29 mars.

Elle a souligné que les masques et le matériel de protection n’étaient pas disponibles en quantité suffisante sur les unités. Les préposés devaient aller en chercher au bureau des gestionnaires où ils étaient gardés sous clé.

L’aide inestimable des proches aidants

La première préposée aux bénéficiaires à témoigner a expliqué que la présence de proches qui viennent visiter les résidents est très appréciée. C’est sûr que les proches aidants, ça nous aide , a-t-elle affirmé, car ils s’occupent de tâches importantes, comme faire manger la personne.

Elle a précisé que lorsque Sofie Réunis venait voir sa mère, Mme Lermytte, ça donnait un bon coup de main aux préposées.

Rappelons que le 14 mars, les visites de proches ont été complètement interdites au CHSLD Laflèche, sauf sous autorisation d’un médecin pour les personnes en fin de vie.

Une soif de réponses

Un infirmier clinicien qui a travaillé au CHSLD Laflèche des mois d’avril à juin 2020 a décidé d’assister aux audiences qui se déroulent au palais de justice de Shawinigan.

Comme plusieurs, cette personne qui n’a pas souhaité révéler son identité espère avoir des réponses à ses questions.

On nous a vraiment mis en danger, je pense, et on a mis les résidents en danger, parce que c’est vrai qu’on était considéré un peu comme des soldats sans armes qu’on envoyait au front. Une citation de :Infirmier clinicien

L’infirmier clinicien ne comprend pas, notamment, pourquoi on lui refusait l'accès au masque N95 alors qu'il le demandait.

Avec la collaboration d'Amélie Desmarais