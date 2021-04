Grève générale illimitée à l'usine Olymel de Vallée-Jonction

Quelques centaines d'employés ont quitté leur poste de travail pour dénoncer le manque de volonté de la part de l'employeur dans les négociations de la nouvelle convention collective, relate le président du syndicat, Martin Maurice.

Les syndiqués ont présenté une offre salariale le 19 avril et dénoncent être toujours sans retour de la partie patronale.

On a déclenché la grève pour faire avancer les choses. Ils devaient respecter les dates de négociations qui devaient avoir lieu aujourd'hui, jeudi et vendredi. Le conciliateur n'a pas de disponibilité pour faire la négociation et l'employeur nous retourne pas nos appels sur le monétaire , déplore M. Maurice.

Convention échue

Les plus de 1100 travailleurs sont sans convention collective depuis le 1er avril.

Un mandat de grève a été voté le 28 février.

Le syndicat affirme que les travailleurs ne retourneront pas dans l'usine tant qu'une entente de principe n'a pas lieu.

Tant qu'il n'y a pas de négociation et que ce ne sera pas réglé totalement, il n'y aura pas de retour au travail , prévient M. Maurice.

