Urgence de Windsor : pas de fermeture permanente, soutient le CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS nie toutefois catégoriquement qu'il s'agit d'une fermeture permanente. Par voie de communiqué, il a soutenu qu'il compte rouvrir l'urgence dès que la situation sanitaire de la région le permettra.

[L'ouverture se fera] dès que nous pourrons y retourner le personnel actuellement requis par d’autres services du CIUSSS de l’Estrie – CHUS en raison de la pandémie de COVID-19 , affirme le CIUSSS.

Avec la troisième vague de la pandémie qui touche le Québec, le nombre de personnes infectées de la COVID-19 a augmenté en Estrie. Ainsi, la santé publique s'attend à ce que le nombre de personnes admises dans les hôpitaux de la région augmente lui aussi au cours des prochains jours.

Par contre, les services d’imagerie médicale, de prélèvements et de physiothérapie sont toujours offerts à la population dans cet établissement de santé de Windsor.

Face à cette inquiétude, la mairesse de la municipalité de Windsor demande à la population d'être patiente, tout en soutenant, elle aussi, qu'il s'agit d'une situation temporaire.

C'est triste là, je sais, mais on s'en va vers le bon côté et plus on va être de gens vaccinés, plus vite on va revenir à une vie normale.

Une citation de :Sylvie Bureau, mairesse de Windsor