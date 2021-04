Des militants pour les droits des animaux poussés par un autre camion transportant des porcs

On avait de nouveaux panneaux [avec le message] ‘SVP Arrêtez deux minutes. Merci’ en gros. C’est impossible de le manquer. Il y avait une autre pancarte sur laquelle il est écrit ‘Nous sommes non violents et pour la libération animale’. Donc c’est assez explicite , explique Francis Métivier, organisateur de l’événement.

Dans une vidéo fournie à Radio-Canada, le camion transportant des porcs vers l’abattoir s’arrête pendant une dizaine de secondes pour ensuite reprendre sa route vers l’abattoir à très basse vitesse, poussant ainsi les manifestants devant le camion.

Mais l’organisateur rapporte que d’autres conducteurs se sont faits patients. La plupart des conducteurs s’arrêtent. On a eu quatre camions hier. Il y en a trois qui ont très bien réagi. Ils se sont arrêtés deux minutes puis ils sont repartis ensuite. Il n’y a eu aucun problème , raconte Francis Métivier.

Durant l'arrêt des véhicules, des militants pour la libération animale prennent des photos et des vidéos des porcs transportés dans les camions. Photo : Marylie Guénette

Les manifestants n’envisagent pas de porter plainte pour l’instant, mais ils évaluent leurs options juridiques.

L’action des activistes visait à prendre des photos des bêtes et à filmer durant les deux minutes de l’arrêt des véhicules. Les manifestants utilisent ensuite les photos pour sensibiliser le public aux droits des animaux.

Avec des informations de l’émission Toujours le matin