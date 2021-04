L’animatrice et critique de cinéma Minou Petrowski meurt à 89 ans

C’est le cœur lourd, mais soulagée de savoir qu’elle ne souffre plus, que je vous annonce que ma mère, Minou Petrowski, cette grande amoureuse de la vie et du cinéma, nous a quittés hier , a écrit cette dernière sur Twitter.

Figure marquante du paysage médiatique québécois à partir des années 1970, la femme originaire de France était arrivée au Canada en 1957 avec sa fille Nathalie.

Se décrivant d’abord comme maquilleuse et auteure, elle commence à travailler pour des émissions de Radio-Canada dans les années 1960.

L’émission Femme d’aujourd’hui, qu’elle rejoint en 1966, lui permet de faire ses marques à l’écran. Elle y deviendra intervieweuse et reporter.

En 1974, elle remporte d’ailleurs un prix Judith-Jasmin pour son reportage à caractère historique Les dames de la Rouge, présenté à l’émission.

Après ses années à Femme d’aujourd’hui, elle prend de plus en plus la parole dans les médias en tant que critique de cinéma, sa grande passion. On l’entend notamment dans les années 1980 et 1990 dans les émissions de radio Les belles heures, Paroles de stars et Double Expresso.

Minou Petrowski en entrevue avec le comédien français Philippe Noiret pour l'émission radio «Les belles heures». Photo : Radio-Canada / Robert Baron

Elle a couvert le circuit des festivals de cinéma internationaux et mené des entrevues avec des vedettes du 7e art.

Après avoir longtemps mis de côté l’écriture, Minou Petrowski publie ses mémoires en 2008, sous le titre de Prends-moi dans tes bras. En 2014, elle publiait Faut pas pleurer pour ça.