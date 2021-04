Le gouvernement du Nouveau-Brunswick admet être dépassé par les demandes de voyageurs, mais il n'a pas l'intention de reculer et insiste que cette stratégie est la bonne pour éviter des éclosions importantes, qui pourraient mettre en péril l'accès aux soins de santé.

Depuis samedi, tous les voyageurs jugés non essentiels doivent se diriger dans un hôtel désigné par la province afin d’effectuer un isolement de sept jours.

Mais l'implantation rapide de cette mesure - en moins de 48 heures - a causé plusieurs cafouillages. Un hôtel de Woodstock a demandé à être retiré de la liste des établissements désignés de la province. De plus, des voyageurs ont constaté que d'autres hôtels étaient pleins.

On ne veut pas que les gens viennent au Nouveau-Brunswick , s'est défendu le chef de Cabinet pour le gouvernement de Blaine Higgs, Louis Léger, en entrevue à La matinale.

Il n'y a pas de doute que les mesures qu’on a sont très sévères et seraient jugées comme pas très normales , a souligné M. Léger.

Le but de ces mesures, selon le porte-parole du gouvernement, est d’éviter l’effondrement du système de santé au Nouveau-Brunswick et des situations comme en Ontario, en Alberta et en Nouvelle-Écosse où l’armée a entre autres été appelée en renfort.

Si on parlait de déménager des patients du CHU Dumont et de l’Hôpital de Moncton dans le stationnement, on n’aurait pas la même discussion. Une citation de :Louis Léger, chef de cabinet

Une stratégie efficace selon le gouvernement

La stratégie du Nouveau-Brunswick a été bien différente de celle d'autres provinces depuis le début de la pandémie. La santé publique mise sur le contrôle des frontières, la surveillance de personnes à risque de transmettre la COVID-19 et la recherche de contacts étroits.

Nous, notre combat au Nouveau-Brunswick est totalement différent des autres provinces , a avancé M. Léger ajoutant que la province est en mode de prévention plutôt que de guérison.

Une fois que le virus est ici, il est trop tard , a-t-il ajouté.

Louis Léger, chef de Cabinet de Blaine Higgs Photo : Radio-Canada

Le chef de cabinet reconnaît cependant que de tenir une conférence de presse vendredi pour annoncer de nouvelles restrictions était loin d’être l’idéal.

C’est vrai qu’on a mis ça en place assez vite , dit-il.

L'opposition officielle appuie les mesures

Le chef intérimaire du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Roger Melanson, ne se fait pas très critique envers la stratégie du gouvernement de Blaine Higgs quant à la lutte contre la pandémie.

Il siège aussi au comité multipartite sur la COVID-19 de la province où sont prises les décisions sur la gestion de la pandémie.

Ce qui me guide au comité moi, ce n’est pas d’ôter des droits ou des privilèges aux gens, c’est de sauver des vies , a affirmé M. Melanson.

Le chef libéral intérimaire, Roger Melanson Photo : Radio-Canada

Il admet par contre que souvent, les bottines ne suivent pas les babines . Il faudrait selon lui que les communications soient améliorées et que les organismes comme la Croix-Rouge soient mieux outillés pour répondre aux demandes des voyageurs qui veulent entrer dans la province.

Louis Léger soutient que le gouvernement tentera de trouver plus d’hôtels et d’améliorer le service de réservation à la Croix-Rouge.

