Encore 75 nouveaux cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse mercredi

Selon le compte Twitter du ministère de la Santé et du Bien-être, il y a également six cas dans le secteur de l'est, un dans celui du nord et un cas dans l'ouest.

Cela porte à 489 le nombre de cas actifs dans la province, un record.

Mardi, il y avait 96 nouvelles infections, ce qui était un nombre jamais égalé depuis le début de la pandémie.

Toute la province a été placée en confinement pour au moins deux semaines.

De plus, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il déploiera des membres des Forces armées pour venir en aide à la province, surtout pour ce qui est d'appuyer les efforts de dépistage.

