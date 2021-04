La Saskatchewan continue d’abaisser l’âge d’admissibilité à la vaccination

Dans le nord de la province, l'âge passera à 30 ans.

Le premier ministre de la province, Scott Moe, en a fait l’annonce mardi.

L’âge actuel pour pouvoir se faire vacciner est de 44 ans et de 40 ans dans le nord de la province.

Une baisse à nouveau vendredi

Dès vendredi, l’âge d’admissibilité pour la vaccination baissera à nouveau et les personnes de 40 ans et plus seront désormais admissibles.

Tous les travailleurs essentiels qui n’ont toujours pas été vaccinés, comme les policiers, les pompiers, ou encore les enseignants, pourront également prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Ces travailleurs devront néanmoins fournir une preuve d’admissibilité comme une lettre de l'employeur, un talon de paie datant au plus du 1e mars 2021, ou encore d’une copie d’une licence professionnelle.

Notre but est de vacciner le plus grand nombre le plus rapidement possible, mais nous sommes limités par nos approvisionnements. Une citation de :Paul Merriman, ministre de la Santé de la Saskatchewan

Comment prendre rendez-vous? En ligne, à l'adresse suivante : https://www.saskatchewan.ca/COVID19-vaccine  (Nouvelle fenêtre) 

 Par téléphone, au 1 833 SASK-VAX (1 833 727-5829) - de 8 h à 23 h

Pour les personnes n’ayant pas de moyens de communication pour prendre rendez-vous afin de se faire vacciner, il est possible de prendre rendez-vous dans une des pharmacies participantes au plan de vaccination.

La liste des pharmacies participantes peut être trouvée ici  (Nouvelle fenêtre) .

