Rapport attendu de la VG sur les foyers pour aînés en Ontario

Plus de 3700 résidents des foyers pour aînés en Ontario et une dizaine d'employés sont morts après avoir été infectés par la COVID-19 depuis le début de la pandémie, principalement durant la première vague. C'est sans parler des milliers de bénéficiaires et de travailleurs de ces résidences qui sont tombés malades.

Le gouvernement Ford avait même appelé l'armée en renfort le printemps dernier, menant à un rapport accablant sur les conditions sanitaires relevées par des soldats dans certains centres d'hébergement pour personnes âgées en Ontario.

Dans son rapport extraordinaire déposé mercredi, la vérificatrice Bonnie Lysyk doit mettre en lumière les ratés du système et des manquements dans la gestion du gouvernement provincial, en plus d'évaluer le degré de préparation de la province.

En novembre 2020, la VG avait affirmé que le gouvernement Ford gérait la pandémie de façon désorganisée. Le premier ministre Doug Ford avait contre-attaqué en tentant de miner sa crédibilité.

Avant la pandémie, Mme Lysyk avait relevé des pratiques déplorables dans certains foyers dans un rapport publié en 2019.