COVID-19 : une ambulancière ottavienne d’Ornge décrit des conditions « écrasantes »

Il y a des jours où vous êtes dans une petite pièce dans un coin et vous pleurez parce que ça vous frappe ou que ça vient vous chercher , affirme l’ambulancière Natalie Lavergne, basée à Ottawa.

Il y a d’autres jours où une personne s’en sort, alors que vous croyiez qu’elle ne s'en sortirait jamais , a-t-elle dit mardi sur les ondes de CBC.

En date de mardi, 875 personnes atteintes de la COVID-19 se trouvaient aux soins intensifs en Ontario, dont 589 avaient besoin d’un respirateur.

La plupart des patients sont transférés de la région du Grand Toronto vers des hôpitaux qui ont une capacité d'accueil aux soins intensifs, y compris des hôpitaux à Ottawa.

Les transferts sans consentement difficiles à digérer

Pour Natalie Lavergne, l’un des aspects les plus difficiles de son travail a été de retirer des gens de leur réseau de soutien, loin de leurs amis, de leur famille et de leur communauté, et ce, sans leur consentement préalable.

Au début du mois d’avril, le gouvernement de l’Ontario a émis un décret d’urgence qui autorise les hôpitaux à effectuer de tels transferts de patients vers d’autres établissements de santé.

Ils n’ont pas eu le temps… de vraiment passer du temps avec leur être cher , explique Mme Lavergne. Il s’agit d’un autre défi auquel les familles sont confrontées et auquel elle essaie de ne pas penser, craignant que cela ne l’anéantisse.

Alors que nous préparons les ambulances à partir, nous voyons des membres de la famille sur le trottoir, qui crient au revoir et prennent des photos, pour essayer d’apercevoir leur mère ou leur père. Une citation de :Natalie Lavergne, ambulancière d'Ottawa pour le service Ornge

Les hélicoptères d’Ornge volent de plus en plus depuis quelques semaines, selon elle, et parcourent de plus longues distances entre les hôpitaux.

Comme vous pouvez l’imaginer, pendant les longs transports, de plus de trois ou quatre heures, nous nous heurtons à des problèmes logistiques considérables avec des patients qui sont si malades, si instables et qui ont besoin de tant d’oxygène , raconte l'ambulancière.

Natalie Lavergne explique aussi que les professionnels du monde médical essaient de garder l’espoir en vie, par exemple, en faisant savoir aux autres travailleurs de la santé que la personne qu’ils ont traitée, il y a quelques semaines, est maintenant en voie de guérison.

Je ne sais pas trop comment tout le monde semble trouver du personnel, des véhicules et du temps, mais chaque jour, ils en demandent plus et chaque jour, jusqu’à présent, nous réussissons à nous adapter , affirme-t-elle.

