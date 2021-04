Des étudiants en techniques policières viennent en aide aux itinérants de Sherbrooke

C'est dans le cadre de leur cours Relations professionnelles que ces étudiants ont décidé de recueillir des produits hygiéniques, de literie et des vêtements. L'ensemble des biens amassés va à l'Accueil Poirier, un centre d'hébergement pour personnes itinérantes en Estrie.

Les futurs policiers ont entrepris leurs démarches en avril. Ils ont rendu visite aux élèves des écoles secondaires du Séminaire de Sherbrooke, de la Montée, du Salésien et du Mont-Notre-Dame.

Lors de leur tournée, ils ont profité de l'occasion pour sensibiliser les élèves aux besoins des personnes itinérantes, explique Stacey Gagnon, l'une des étudiantes. On peut commencer à donner à n'importe quel âge. Au secondaire des fois on est moins sensibilisés à contribuer puis à participer à ce genre de projets-là , souligne-t-elle.

On se disait que c'était une super bonne initiative, autant pour nous que pour eux. L'itinérance en Estrie, c'est quand même aberrant, c'est un problème assez d'actualité. Une citation de :Stacy Gagnon, étudiante en techniques policières au Cégep de Sherbrooke

Grande participation de la part des élèves

Le groupe de futurs policiers a été agréablement surpris de la bonne participation des adolescents rencontrés.

Jean-Simon Baillargeon, élève en cinquième secondaire, a remis mercredi un édredon, du shampoing et quelques-uns de ses chandails. Ses amis ont aussi participé, souligne-t-il.

L'élève Jean-Simon Baillargeon a participé à la collecte organisée par les étudiants en techniques policières à son école secondaire, le Séminaire de Sherbrooke. Photo : Fanny Geoffrion

C'est pour notre ville. Nous, on n'a pas de problèmes, on est assez aisé. On aime ça aider les gens dans notre ville. Une citation de :Jean-Simon Baillargeon, élève de cinquième secondaire au Séminaire de Sherbrooke

Une bonne première impression

En tant que future policière, Stacy Gagnon souhaite avoir une bonne compréhension et une ouverture envers les personnes qui vivent de l'itinérance. Elle explique que les policiers sont souvent amenés à travailler avec cette clientèle. On voulait faire une première bonne impression, puis en même temps, on trouve que c'est une bonne façon pour nous et pour eux de nous connaître.

Les étudiants ont aussi lancé une campagne de sociofinancement virtuelle pour amasser des fonds pour l'Accueil Poirier. Leur objectif est déjà atteint, puisqu'ils ont récolté 2500 $, alors qu'ils visaient 2000 $.