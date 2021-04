Le vaccin de Pfizer bientôt offert dans certaines pharmacies à Toronto

Huit pharmacies à Toronto et 8 dans la région de Peel doivent commencer à offrir le vaccin de Pfizer-BioNTech plus tard cette semaine dans le cadre d'un projet pilote, indique l'Association des pharmaciens de l'Ontario.

L'Association n'a pas précisé la date exacte de ce lancement ni l'âge d'admissibilité.

On ne connaît pas non plus la liste des pharmacies participantes pour l'instant. Toutefois, il s'agira de succursales situées dans des quartiers à haut risque de COVID-19.

Les pharmacies ont été sélectionnées et approuvées par le ministère de la Santé en consultation avec les bureaux locaux de santé publique , explique le porte-parole de l'Association des pharmaciens de l'Ontario, Justin Bates.

Depuis un peu plus d'une semaine, quelque 1400 pharmacies un peu partout en Ontario offrent le vaccin d'AstraZeneca aux 40 ans et plus. Toutefois, M. Bates s'attend à ce que la plupart des doses soient épuisées d'ici ce week-end et l'Ontario ne sait pas quand il recevra sa prochaine livraison de vaccins d'AstraZeneca.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, doit tenir un point de presse mercredi matin. Son bureau n'a pas répondu pour l'instant à la demande de commentaires de Radio-Canada.

2e dose d'AstraZeneca

Malgré l'incertitude entourant la livraison des prochaines doses du vaccin d'AstraZeneca en Ontario et les très faibles risques de thrombose liés à ce vaccin, le ministère de la Santé indique que ceux qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca devront avoir le même vaccin comme deuxième dose.

À l'heure actuelle, il n'y a aucune donnée sur l'interchangeabilité des vaccins contre la COVID-19, explique le Ministère. Les deux doses devraient être du même vaccin.

La province demande aux Ontariens qui ont reçu une première dose du vaccin d'AstraZeneca en pharmacie de conserver leur confirmation d'immunisation pour obtenir leur deuxième dose d'ici quatre mois. Nous conseillons fortement aux individus de retourner à la même pharmacie pour leur deuxième dose, ajoute le Ministère. La pharmacie devrait les aider à fixer le rendez-vous.

Chaque Ontarien qui se fait vacciner doit remplir un formulaire de consentement, des renseignements qui se retrouvent ensuite dans la base de données provinciale. Les pharmacies pourront consulter cette base de données pour s'assurer que les résidents respectent le temps d'écart entre les deux doses, indique le Ministère.