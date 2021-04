Seuls les camions seront permis sur les traversiers Northumberland

L'entreprise Northumberland Ferries ne transportera que des camions d’une longueur minimale de 10 mètres à la reprise de son service entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, lundi.

Le directeur général du transporteur, Don Cormier, affirme que seuls les véhicules commerciaux seront autorisés à bord comme c’était le cas au lancement de la saison précédente. Quatre allers-retours auront lieu durant les jours ouvrables.

La saison du traversier commence habituellement le 1er mai, mais comme cette date coïncide avec un samedi cette année et que le service n’est pas offert la fin de semaine pour le moment, le lancement de la saison aura lieu lundi.

Don Cormier estime que l'entreprise va transporter 400 camions par semaine. Le traversier ne pourra transporter que 20 personnes à la fois en plus de son personnel. Cette limite a pour but de permettre à chacun de respecter la consigne d’éloignement physique de deux mètres.

L'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse déconseillent à leurs résidents de faire tout voyage non essentiel. Le nombre de cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse atteint des sommets et des mesures de confinement y sont en vigueur pour au moins deux semaines.

La bulle atlantique, qui doit permettre les déplacements entre les quatre provinces sans obligation de quarantaine, devait être rétablie le 19 avril, mais elle a été reportée au 3 mai et tout indique qu’elle sera encore reportée.

Des mesures sanitaires resserrées seront aussi en vigueur à bord des traversiers Northumberland. Le port du masque est obligatoire dans le but de réduire les risques de contagion. La santé des usagers et des membres du personnel est prioritaire, souligne Don Cormier. Les deux provinces, selon lui, se préparent à mener des inspections sanitaires des camions qui vont et viennent.

Le départ inaugural de la saison du traversier MV Confederation à Wood Islands, à l’Île-du-Prince-Édouard, aura lieu lundi à 6 h 30 (heure locale). Il sera le seul en service pour le moment.

M. Cormier dit regretter le fait que moins d’employés seront requis. La capacité maximale du navire est de cinq membres d'équipage, mais il n'y en aura que deux la semaine prochaine.

Le traversier MV Holiday Island subit des travaux ordinaires d’entretien et ne sera mis en service qu’à la fin de mai ou au début de juin (archives). Photo : CBC/Carolyn Ryan

Il est très important d’appuyer le transport des marchandises, ajoute M. Cormier. Il dit espérer pouvoir étendre le service à d’autres voyageurs lorsque la santé publique le permettra.

Un service limité de restauration sera offert à bord aux camionneurs, ce qui peut leur éviter d’arrêter à des restaurants une fois rendus à leur destination et leur permettre d’effectuer leur livraison sans s’arrêter en cours de route.

L’autre traversier de l’entreprise, le MV Holiday Island, subit des travaux ordinaires d’entretien et ne sera mis en service qu’à la fin de mai ou au début de juin. M. Cormier espère que les autres catégories de véhicules seront permises à bord d’ici là.