Mal neurologique : le Nouveau-Brunswick lance son site web

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick publie désormais sur site web des renseignements sur le syndrome neurologique de cause inconnue qui a touché jusqu’à présent 47 personnes et entraîné la mort de six personnes.

La nouvelle page web a été mise en ligne mardi. Elle donne un aperçu de l’enquête menée dans la province dans le but de déterminer la cause de la maladie, elle énumère les symptômes et elle brosse un tableau des cas recensés.

Depuis le début de 2020, des médecins du Nouveau-Brunswick ont identifié un certain nombre de personnes qui présentent une combinaison inhabituelle de symptômes neurologiques. Malgré des examens approfondis, un diagnostic n’a pas encore été déterminé pour ces personnes , peut-on lire sur cette page.

Radio-Canada a rendu publique en mars l’existence de cette maladie, après avoir reçu une note de la santé publique adressée à la Société médicale et aux associations de médecins et d'infirmières. La note datée du 5 mars faisait état de 43 cas et de la mort de 5 personnes atteintes. Quatre autres cas et un autre décès ont été signalés depuis la publication de cette note.

Les tests médicaux effectués jusqu’à présent écartent la possibilité qu’il s’agisse de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d’autres maladies à prions. Des scientifiques se penchent sur la possibilité qu’il s’agisse d’une nouvelle maladie.

La nouvelle page web indique que les symptômes ont commencé en 2018, 2019 ou 2020 dans la plupart des cas. Un seul cas établi en 2020 a connu des symptômes dès 2013.

Quant au bilan de six morts, la page web précise que dans certains cas, des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si la cause du décès était le résultat de ce syndrome neurologique de cause inconnue.

Au sujet des 47 cas étudiés, il s’agit de femmes (51 %) et d’hommes (49 %), dont l'âge varie de 18 ans à 85 ans. La page web ne précise pas exactement où vivent ces personnes :

Au moment de leur aiguillage par leur fournisseur de soins de santé, la plupart des patients faisant l’objet de l’enquête vivaient dans les régions du sud-est et du nord-est du Nouveau-Brunswick, dans la Péninsule acadienne et la région de Moncton. Cependant, jusqu’à présent, notre enquête n’a trouvé aucune preuve laissant supposer que les résidents de ces régions sont plus à risque que ceux vivant ailleurs dans la province.

Les principaux symptômes sont les suivants:

des troubles de la mémoire;

des spasmes musculaires;

des problèmes d’équilibre, difficultés à marcher ou chutes;

une vision floue ou des hallucinations visuelles;

une perte de poids importante et inexpliquée;

des changements comportementaux;

des douleurs dans les bras ou les jambes.

La page web ajoute que la santé publique collabore avec plusieurs agences et ministères des gouvernements provincial et fédéral pour enquêter sur l’origine des cas :

Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick;

Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie du Nouveau-Brunswick;

Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick;

Agence de la santé publique du Canada;

Agence canadienne d’inspection des aliments.

Il est possible de consulter la page web du gouvernement  (Nouvelle fenêtre) dès maintenant.