Denis Coderre recruterait l’ancien élu de Projet Montréal Guillaume Lavoie

L’annonce sera faite à 10 h 30 et risque d’avoir un certain retentissement sur la scène municipale montréalaise. Guillaume Lavoie, qui a été battu par Valérie Plante lors de la course à la chefferie de Projet Montréal en 2016, serait candidat pour Ensemble Montréal, aux côtés de Denis Coderre, lors des élections de novembre prochain.

Il tenterait de conquérir la mairie de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, remportée par Projet Montréal en 2017. La mairesse, Giuliana Fumagalli, a depuis été exclue du parti à la suite d’accusations de harcèlement et souhaite briguer un autre mandat avec son nouveau parti, Quartiers Montréal.

Guillaume Lavoie a été élu conseiller municipal du district de Marie-Victorin en 2013, avec Projet Montréal. Après son échec face à Valérie Plante pour prendre la tête du parti, il a choisi de ne pas se représenter lors des élections de 2017.

Ce spécialiste de la politique américaine, habitué des plateaux télévisés, avait jonglé ces derniers mois avec l’idée de se présenter à la mairie de Montréal.

En entrevue à Radio-Canada en novembre 2020, Guillaume Lavoie admettait considérer sérieusement une candidature à la mairie de la métropole. À ce moment, il affirmait que l’objectif n’était pas de battre Valérie Plante, mais d’offrir quelque chose de mieux aux Montréalais.