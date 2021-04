Plus de cours en présentiel dans les universités et les cégeps en automne 2021

La santé publique va en effet autoriser une distance d'un mètre entre les étudiants, une baisse par rapport au mètre et demi qui prévaut en ce moment. Ce changement permettra d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants dans chaque classe. À l'Université de Sherbrooke, cela pourrait même signifier un retour en classe de 80 % à 100 % du temps , selon le recteur Pierre Cossette.

Avec un mètre, on va être capable de mettre tout le monde qu’on a besoin dans les classes. C’est sûr que dans les grands amphithéâtres, ça diminue la capacité. Mais on avait déjà comme plan à l’automne de faire le plus possible. On prévoit encore mobiliser la salle Maurice-O'Bready dans les heures où il n’y a pas de spectacle, les parterres, les foyers, quelques autres endroits aussi , souligne-t-il.

On veut vraiment refaire une vie de campus le plus possible à nos étudiantes et nos étudiants. Une citation de :Pierre Cossette, recteur de l’Université de Sherbrooke.

Le port du masque va cependant rester obligatoire en tout temps, a annoncé Danielle McCann

Un investissement pour la santé mentale

La ministre de l’Enseignement supérieur a également profité du point de presse de mardi pour dresser un bilan des mesures d'aide en santé mentale implantées par son gouvernement.

Elle a rappelé que depuis 2020, 14 millions de dollars ont été injectés pour bonifier les mesures d’aide en santé mentale dans les cégeps et les universités. Selon elle, les listes d'attentes ont ainsi grandement diminué.

Depuis l'automne, 15 000 étudiants au Québec ont reçu des services de psychothérapie, dont plus de 600 à l'Université de Sherbrooke. L’investissement de Québec a aussi permis d’embaucher 125 professionnels en psychothérapies dans la province.

Les associations étudiantes de Sherbrooke reconnaissent cette aide, mais croient que le gouvernement pourrait en faire plus.

Comment c’est fait ici, c’est que tu as droit à huit séances maximum. On espère vraiment que cette règle-là va être revue, parce qu’en général, j’ai déjà fait mes huit séances, bien je n’ai plus le droit aux services psychologiques à moins d’un cas vraiment urgent , explique Alexandre Guimond, le président de la Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke.

Les personnes les plus vulnérables n’en bénéficieront pas si les règles ne changent pas. Une citation de :Alexandre Guimond, président de la Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke.

J’ai parlé à plusieurs étudiants, il manque vraiment de services , affirme de son côté Hugo Forget, porte-parole de l’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke. Je connais des gens qui ont fait appel au service psychosocial, et ce qu’ils se font proposer, c’est une rencontre de 30 minutes aux deux semaines, et même pas par un psychologue. Vraiment, le suivi est extrêmement difficile en ce moment, et ça prendrait des investissements beaucoup plus substantiels.

La province compte déployer un plan d’action en santé mentale dans les cégeps et les universités dès l’automne prochain, qui prévoit notamment d’embaucher plus de personnel en santé mentale et d’élaborer des programmes d’aide.

Avec les informations de Marion Bérubé