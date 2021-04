Thromboses et vaccins : à quel point est-ce inquiétant?

Il y a beaucoup d’inquiétudes, tout le temps. Ma réceptionniste reçoit en moyenne 6 appels par jour, peut-être plus…

Le Dr Steven E. Rubenzahl est médecin de famille en clinique et aux soins palliatifs à l’Hôpital Humber River, à Toronto. Au cours des dernières semaines, il dit passer au moins une heure par jour au téléphone avec des patients, qui ne sont pas sûrs de vouloir se faire vacciner.

Les gens veulent l’entendre du médecin. Je dois les appeler pour leur dire de prendre le vaccin contre la COVID-19. Je sais que ce n’est pas que moi, mais tous mes collègues aussi.

Même son de cloche du côté du Dr Marc Carrier, chef de la division d'hématologie de l'Hôpital d'Ottawa. Depuis les deux dernières semaines, je vous dirais qu'on reçoit entre 50 et 100 appels par jour de patients ou de personnes qui sont inquiets .

Les inquiétudes se manifestent tant au niveau de la prise du vaccin elle-même qu’au niveau des possibles effets secondaires, dit-il.

Une complication rare

Pourtant, selon le Dr Carrier, ce n’est qu’une personne sur 100 000 qui va avoir une thrombose liée au vaccin. Les risques associés à avoir la complication, c'est très similaire à gagner à la loterie , explique-t-il. À titre comparatif, le risque de faire une thrombose après la prise d’une pilule contraceptive est de 1 sur 1000.

Le Dr Marc Carrier est hématologue à l’Hôpital d’Ottawa. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Chevrier

Le Dr Carrier, qui est aussi secrétaire de Thrombose Canada, explique que la thrombose est en fait un caillot de sang, veineux ou artériel. Des caillots peuvent se former dans différents contextes, notamment après avoir contracté la COVID-19. Généralement, les patients développent des enflures ou encore présentent des essoufflements.

Mais, le caillot associé au vaccin, lui, provient d’une réaction immunitaire. Il va y avoir le développement d'un anticorps qui va se lier aux plaquettes. Les plaquettes, des cellules importantes dans la formation de caillots, vont vouloir se coller ensemble et produire un caillot. Les patients peuvent remarquer une douleur thoracique intense ou encore des maux de tête persistants , détaille le Dr Carrier.

Ce scénario est assez rare. En Ontario, il y a eu 3 cas de thrombose liés au vaccin contre la COVID-19 jusqu'à présent, selon une porte-parole du ministère de la santé. Thrombose Canada recommande toujours à tous les adultes admissibles de recevoir le vaccin d’AstraZeneca et de Johnson & Johnson, y compris les personnes qui ont déjà eu un caillot sanguin.

Pour convaincre la population, le Dr Carrier souhaite lancer un message sans équivoque : les risques associés à une infection et à une possible hospitalisation sont plus importants que les risques associés au vaccin. Quand on regarde les risques et les bénéfices, la balance favorise les bénéfices comparativement aux risques potentiels du vaccin.

Des complications peuvent toujours se produire, comme en témoigne le décès de cette Québécoise ayant reçu le vaccin AstraZeneca, mais généralement les patients qui souffrent d’une thrombose associée à la prise d’un vaccin récupèrent bien.

Une peur bien présente

On m’a dit que si je prends le vaccin, j’aurai un caillot. Cette phrase, le Dr Basunga Bernard Limbombe, médecin de famille dans la région de Windsor, l’entend souvent dans sa clinique.

C’est le droit de mes patients d’avoir des doutes. Et c’est mon devoir de donner des explications , résume-t-il. Un avis partagé par le Dr Rubenzahl, qui croit que le nerf de la guerre se situe au niveau de la communication et de l’éducation : Il faut que le message soit très clair. Tout le monde devrait prendre le vaccin.

La Dre Samantha Hill, présidente de l'Association médicale de l'Ontario, abonde dans le même sens. Elle croit que la population doit être rassurée. Il faut essayer de comprendre la peur et l’adresser au lieu d’essayer de convaincre les gens de se faire vacciner , explique-t-elle. Selon elle, les médecins de famille et les pharmaciens seraient les mieux placés pour faire de la sensibilisation auprès des patients, qui peinent parfois à s’y retrouver dans une marre d’informations.

Avec des informations de Myriam Eddahia