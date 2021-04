Postes Canada ferme un quart de travail de son centre de tri Gateway West

Le service de santé publique de Peel a émis cet ordre mardi en vertu de l'article 22 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé de l'Ontario.

La fermeture touche environ 80 employés et contracteurs, a indiqué Phil Legault, porte-parole de Postes Canada, dans un courriel envoyé mardi soir.

La société d'État a commencé à informer les employés qu'ils doivent quitter leur lieu de travail et se mettre en quarantaine pendant 10 jours. Elle communique également avec les travailleurs qui ne devaient pas travailler mardi.

Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le service de santé publique de Peel, car le nombre de cas a augmenté dans la communauté , a déclaré M. Legault. Nous avons pris des mesures pour nous conformer rapidement et informer les employés.

La santé publique de Peel impose une fermeture de lieux de travail qui ont eu cinq cas ou plus de COVID-19 acquis sur le lieu de travail sur une période de deux semaines.

Postes Canada continue d'offrir un test de dépistage rapide de la COVID-19 sur place, sur une base volontaire, à tous les employés et contracteurs de notre installation de Gateway. Tout employé dont le test est positif doit quitter le lieu de travail et s'isoler. Dans chaque cas, la santé publique est avisée, et les employés et le syndicat sont informés , a déclaré M. Legault.

Des dispositions relatives aux congés payés sont en place pour soutenir les employés, a-t-il ajouté.

Postes Canada élabore actuellement des plans d'urgence afin de minimiser l'impact sur le service à la clientèle. Il a ajouté que les personnes qui attendent du courrier international doivent suivre leurs articles en ligne et s'attendre à des retards.

Le service de santé publique de Peel a ordonné la fermeture partielle de sept autres lieux de travail à ce jour.

Avec les informations de CBC News