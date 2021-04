Comment la pandémie a modifié la façon de présenter la danse

Le milieu de la danse vancouvéroise, tout comme ailleurs dans le monde, a été chamboulé par la pandémie de la COVID. Après plus d'un an en mode surtout numérique, trois acteurs de cet art vivant témoignent de leur nouvelle réalité et comment ils ont du s'adapter.

Après avoir fermé ses portes en mars 2020, pendant 4 mois, le Danse Centre de Vancouver a du se réinventer afin de pouvoir réouvrir et aider les artistes, les chorégraphes et les compagnies de danse à se produire.

Ne plus pouvoir s'exprimer sur scène, devant un public, est une source de frustration énorme pour beaucoup d'artistes. Et comme le rappelle Mirna Zagar, directrice exécutive du Danse Centre de Vancouver, la danse est une forme d’art qui transmet une énergie qui repose principalement sur les rétroactions entre le public et l’interprète durant cet échange.

Mirna Zagar, directrice générale du Danse Centre de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Au début, les artistes étaient paralysés je dirais. Beaucoup étaient dans une véritable crise identitaire. Une citation de :Mirna Zagar, directrice générale du Danse Centre de Vancouver

Mirna Zagar explique qu'alors que les coûts de fonctionnement du Danse Centre ont augmenté de près de 50%, les recettes, elles, ont diminué de 50%. Malgré l'aide des différents paliers de gouvernements, les compagnies de danse ne peuvent pas produire autant de spectacles qu'auparavant et plusieurs risquent de ne pas pouvoir survivre.

Julie Lebel, chorégraphe et directrice artistique de la compagnie Foolish Operations souffre d'avoir des limites au plan créatif dans ses chorégraphies et de ne pas pouvoir répéter ses spectacles en studio. L'absence de contact avec le public est ce qui lui manque le plus.

Julie Lebel est chorégraphe et directrice artistique de la compagnie Foolish Operations, à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Toutes les restrictions ont beaucoup d'impact sur nos choix chorégraphiques et nos budgets. C'est très dur Une citation de :Julie Lebel, chorégraphe et directrice artistique de la compagnie Foolish Operations

Pour le chorégraphe vancouvérois, Serge Bennathan, bien que l'absence de communion avec le public soit difficile, il y a malgré tout un point positif à la production de vidéos de danse. Il estime que le monde de la danse apprend désormais à mieux filmer ses oeuvres en essayant vraiment d'y faire passer plus d'émotions.

Serge Bennathan est un chorégraphe vancouvérois qui oeuvre à l'international. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Quand c'est un spectacle virtuel, l'artiste le crée, le filme et le donne. Ce qui est difficile c'est qu'il n'aura jamais la réponse du public, il ne sentira jamais le public réagir à son oeuvre. Une citation de :Serge Bennathan, chorégraphe

Tous sont d'accord pour dire que ces énergies, ces émotions ressentis lors d'un spectacle de danse traversent difficilement les écrans.

Mais Mirna Zagar se rends compte qu'à travers la vidéo, elle touche beaucoup de gens qui n'avaient pas l'habitude d'assister aux spectacles de danse avant la crise sanitaire de la COVID.

Le Danse Centre de Vancouver pense garder une programmation hybride, prestations devant le public et retransmission ou autre forme de vidéo quand les danseurs pourront finalement performer de nouveau sur scène.