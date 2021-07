Arts visuels : le mélange audacieux du peintre Kieran Valde

Depuis sa tendre enfance, Kieran Valde dessine et peint, mais c’est à l'adolescence qu’il découvre sa passion pour la création. Son art inspiré du passé est résolument tourné vers l'avenir.

Ma mère est artiste. J’ai passé mon enfance entouré de projets d’art. Mais c’est vraiment au secondaire que j’ai commencé à développer un niveau artistique. J’ai ensuite passé une année à étudier en beaux-arts à l’université, mais ce n’était pas assez pour moi , s'exclame l'artiste manitobain d'une vingtaine d'années.

Le peintre Kieran Valde s'inspire de l'art baroque pour créer ses oeuvres. Photo : Radio-Canada

Ses influences proviennent des couleurs vives et modernes de Mark Rothko, mais aussi des maîtres du baroque comme le Caravage et Artemisia Gentileschi.

J’aime les techniques, les couleurs, les sujets dans l’art baroque. J’admire la maîtrise de la composition et le travail de pinceau dans les œuvres des grands peintres.

Kieran Valde crée ainsi des pièces modernes et uniques basées sur des chefs-d'œuvre de ces derniers. Il tire des sections d'œuvres d'art et les retravaille à l'aide de la technologie moderne. Il réinsère ensuite les segments dans les tableaux pour créer des images fragmentées et uniques.

Peinture intitulée Elise de Kieran Valde. Photo : Radio-Canada

Bien que son style reflète celui des chefs-d'œuvre baroques, ses œuvres sont sans contredit modernes, audacieuses. Elles sont aussi en contraste avec sa personnalité tranquille et posée.

Je n’aime pas trop le mot talent. Je ne pense pas que la capacité de dessiner est quelque chose avec laquelle tu es né. Tout le monde peut être bon, il faut tout simplement pratiquer.

Dans ses toiles, Kieran Valde insère des segments d'œuvres baroques, retravaillées à l'aide de technologies modernes. Photo : Radio-Canada / Christine Lamontagne

Kieran Valde laisse son travail ouvert à l'interprétation. Il a inauguré sa première exposition il y a quatre ans, à l'âge de 19 ans. Il n’a pas arrêté de créer depuis.