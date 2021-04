Retour au couvre feu à 21 h 30 : une mesure très attendue par le milieu culturel

L’ annonce du retour prochain du couvre-feu à 21 h 30 à Montréal et à Laval satisfait les cinémas, les salles de spectacle et les théâtres, qui se réjouissent de ce pas effectué vers une situation plus normale.

Si ces lieux culturels restent fermés à Québec, Lévis et en Outaouais, ils pourront donc ouvrir plus tard à Montréal et à Laval.

On attendait [cette nouvelle] de pied ferme, a réagi Lorraine Pintal, directrice générale et artistique du Théâtre du Nouveau Monde (TNM), au micro de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. C’est une aide inestimable pour les salles de spectacle.

Ça va faciliter la vie de tout le monde, c’est un retour presque à la normale , a ajouté Julie-Anne Richard, directrice générale de RIDEAU, l'association professionnelle des diffuseurs de spectacles.

Des spectacles maintenus à 17 h 30

Toutefois, certains spectacles devancés au début du mois lorsque le couvre-feu a été réinstallé à 20 heures ne verront pas leur horaire modifié, tant cette mesure ajoutée au passage d’une distance d’1,5 mètre à 2 mètres entre les membres du public avait causé un casse-tête aux salles de spectacle et aux théâtres. Ces derniers avaient dû rappeler toutes les personnes ayant acheté des billets pour les représentations à venir.

Au TNM, la pièce Le rêveur dans son bain, qui débute mardi, restera présentée à 17h30, pour éviter d’avoir à rappeler les spectateurs et spectatrices qui ont déjà reçu leurs billets et de lancer des messages contradictoires en peu de temps aux mêmes spectateurs , précise Lorraine Pintal.

Les représentations des pièces L’avalée des avalés et 887, respectivement prévues pour la mi-mai et le mois de juin, seront données à 19 h.

Selon le Conseil québécois du théâtre, le théâtre La Licorne a fait le même choix pour sa pièce Les étés souterrains, qui affiche complet jusqu’à sa date de fin le 8 mai.

Quant au théâtre Duceppe, il programmera King Dave, qui prendra l’affiche à partir de samedi, à 19 h dès que possible.

Une brise de fraîcheur pour les cinémas

Les cinémas se félicitent aussi de cet assouplissement des restrictions. Depuis quelques semaines, on opère avec des contraintes sur contraintes. De voir un allégement, ça fait énormément de bien , a déclaré Éric Bouchard, coprésident de l’Association des propriétaires de cinéma du Québec.

Ça va être un changement très important, car la représentation de 19 h est celle qui rapporte le plus gros pourcentage de revenus.

Depuis l’instauration du couvre-feu à 20 h, les cinémas souffrent de ne pas pouvoir accueillir le public au moment où la majorité des gens sont le plus disponibles en semaine, mais aussi du retrait de l’affiche et du report de la sortie de certains films, les distributeurs préférant attendre que leurs films puissent être plus largement vus.

Il y a une quinzaine de jours, Souterrain, qui devait prendre l’affiche le 30 avril, a vu sa sortie repoussée ultérieurement. La même semaine, c’est Le club Vinland qui a été retiré des salles afin de lui permettre d’être vu par un public plus important.

Et mardi matin on a appris que la sortie du film Beans, planifiée pour le 14 mai, était retardée au 2 juillet.

La possibilité de proposer des séances de cinéma en début de soirée tombe au bon moment, car à partir du mois de mai, de nouveaux films américains sortiront de façon plus plus régulière , a expliqué Éric Bouchard.

À quand le passage d’une distance de 2 mètres à 1,5 mètre?

Désormais, les arts de la scène et les cinémas attendent que la distance minimale entre les membres du public n’appartenant pas à la même bulle revienne à 1,5 mètre comme c’était le cas avant le 8 avril dernier.

Ça nous enlève pas mal de spectateurs , a regretté Lorraine Pintal.

La capacité d’accueil du Festival TransAmériques (FTA), qui ouvrira ses portes en versions virtuelle et présentielle le 26 mai, ne s'élèvera qu’à 17 %. Ce festival qui attire environ 25 000 personnes habituellement ne pourra recevoir qu’à peine 5000 spectateurs et spectatrices.

Je trouve que c’est exagéré, honnêtement, de la part de la Santé publique ou de François Legault, a souligné Martin Faucher, le directeur artistique du FTA. Être assis dans une rangée à 1,5 mètre de quelqu'un d'autre avec un masque tout au long d'une représentation, il n'y en a pas de danger.

Je suis vraiment très critique par rapport aux autorités qui ne font pas confiance. Nos équipes travaillent tellement fort pour que le public soit en sécurité.