Le Dakota du Nord va vacciner des travailleurs essentiels de la Saskatchewan

La Saskatchewan et l’État américain du Dakota du Nord ont conclu un accord qui permettra de vacciner les travailleurs essentiels canadiens qui traversent la frontière.

À partir de mercredi, ce sont près de 2000 Saskatchewanais qui vont pouvoir recevoir leur première dose de vaccin contre la COVID-19.

Le protocole d’accord a été signé le 27 avril par le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, et le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum.

Parmi les travailleurs essentiels concernés, il y a notamment les camionneurs et les travailleurs de l’industrie pétrolière. Ils seront vaccinés aux États-Unis et cela ne coûtera rien à la Saskatchewan.

L’accord est similaire à celui que le Dakota du Nord a déjà signé avec le Manitoba. De plus, cette entente est conclue alors que les variants prennent de plus en plus d’ampleur en Saskatchewan.

Les hospitalisations en hausse

Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Saqib Shahab, a sonné l’alarme en conférence de presse mardi.

La proportion des cas de variants est passée de moins de 10 % il y a quelques semaines, à 40 % il y a deux semaines pour atteindre 70 % à présent. Ce sont pour la plupart des cas des variants identifiés au Royaume-Uni et au Brésil, donc Saskatoon est vraiment en état d’alerte et s’il le faut nous ajouterons des mesures sanitaires additionnelles.

Avec la hausse des cas de variants, ce sont aussi les hospitalisations qui augmentent à Regina et Saskatoon.

La porte-parole de l’Autorité de la Santé de la Saskatchewan (SHA) indique que 84 patients sont présentement traités au service des soins intensifs à travers la province. En date du 26 avril, l'Hôpital général de Regina affichait un taux d'occupation de 130 % dans son service de soins intensifs.

À pareille date, le taux d'occupation à l’Hôpital Saint-Paul de Saskatoon s'élevait à 108 % et celui à l’Hôpital royal universitaire à 107 %.

La SHA affirme avoir ajouté 38 lits de soins intensifs supplémentaires dans toute la province, pour un total de 117 lits.

Avec les informations de Gregory Wilson