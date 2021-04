365 professionnels en éducation en grève jeudi matin au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Environ 365 membres du Syndicat des professionnels et professionnelles en éducation de la région (CSQ), lequel regroupe du personnel administratif, pédagogique et offrant des services directs aux élèves, débraieront. Ces psychologues, psychoéducateurs, orthophonistes, conseillers en orientation et orthopédagogues souhaitent ainsi manifester leur profonde insatisfaction à l’égard des offres récemment soumises par le gouvernement Legault.

Par voie de communiqué, la branche saguenéenne du syndicat, chapeauté par une fédération provinciale, qualifie ces offres d’ inacceptables . Des professionnels se réuniront à 9 h, jeudi, à l’école secondaire de l’Odyssée Lafontaine, à Chicoutimi, pour manifester leur mécontentement.

Les cours suspendus au Saguenay

Dans une lettre acheminée aux parents mardi, les centres de services scolaires De La Jonquière et des Rives-du-Saguenay avisent que les classes seront suspendues en avant-midi, jeudi, en raison de la grève.

La direction générale du CSScentre de services scolaire De La Jonquière affirme qu’elle n’a pas reçu d’informations précises de la part des parties syndicales locales quant à ses intentions, outre celle d’ériger des piquets de grève aux abords des établissements.

Le CSScentre de services scolaire De La Jonquière estime que la présence de grévistes ne permettra pas l’accès aux élèves et aux employés et a donc décidé de ne pas dispenser de cours en avant-midi. Les élèves recevront un plan de travail de la part de leurs enseignants pour la matinée. Les écoles rouvriront en après-midi et le transport scolaire sera décalé de 5 heures.

Il s’agit ici d’une décision prise dans le souci d’assurer la sécurité de nos élèves, de même que d’un souci de coordination d’horaire pour les parents , lit-on dans la lettre de la direction.

Cette même direction avise que la situation pourrait changer à la dernière minute, comme c’est le cas pour un autre débrayage, cette fois impliquant les employés de soutien, prévu pour le 4 mai.

Le CSScentre de services scolaire des Rives-du-Saguenay émet les mêmes consignes, également dans une missive acheminée aux parents d'élèves.

Au Lac-Saint-Jean

Au Lac-Saint-Jean, le président du Syndicat des professionnels, Marc Nolet, a indiqué, en soirée, que son organisation a fait le choix éditorial de ne pas perturber les activités scolaires.

On n’en a pas contre les écoles, mais contre le gouvernement et la Coalition Avenir Québec , a fait valoir Marc Nolet, dont le syndicat représente également les professionnels en éducation du Nord-du-Québec.

Les moyens de pression seront déployés aux centres administratifs des CSScentre de services scolaire du Lac-Saint-Jean et du Pays-des-Bleuets. La position des centres de services scolaires n'était pas connue mardi soir.

La Commission scolaire Central Québec, qui ne détient que deux écoles dans la région (Riverside primaire et secondaire) a aussi décidé de conserver son horaire de classe régulier malgré la grève des professionnels.