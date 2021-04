Une famille syrienne de 10 personnes pourra enfin avoir sa maison

La directrice générale de l’organisme Habitat pour l’humanité, Chantal Landry, indique qu’ils ont choisi la famille El Tarek en raison de leurs besoins : non seulement ils sont dix, mais un des leurs enfants se déplace en fauteuil roulant.

La famille logeait dans une maison étroite de Moncton, où les enfants devaient partager leurs chambre à trois. Tout cela pourra bientôt changer avec l'aide de l'organisme qui aide les familles à faible revenu à accéder à la propriété.

La maison actuelle de la famille El Terek. Photo : Radio-Canada

Ils ont un revenu familial pour pouvoir payer une hypothèque, ils ont la capacité, les dettes sont basses et ils sont vraiment bien financièrement , explique la directrice générale de l’organisme, Chantal Landry.

La famille devra toutefois mettre la main à la pâte : ils doivent faire 500 heures de bénévolat pour la construction de la maison, qui sera située à Dieppe.

Un parcours impressionnant

En 2016, Abdel et Fatima El Terek ainsi que leurs enfants étaient émus et heureux de s’installer dans une maison à prix modique à Moncton.

Un miracle pour cette famille qui a fui la guerre en Syrie et habité durant deux ans dans un camp de réfugiés au Liban avant d’arriver au Canada.

Cinq ans plus tard, c’est à Dieppe que la famille va s’installer. La maison de six chambres à coucher devrait être terminée à la fin de l’année selon l’aide et les dons recueillis.

La directrice général de l’organisme Habitat pour l'humanité, Chantal Landry. Photo : Radio-Canada / Guy R. Leblanc

Chantal Landry indique que certains facteurs peuvent influencer la date de livraison, comme le nombre de bénévoles disponibles, d’entreprises impliquées et la capacité financière pour acheter tous les matériaux.

On a vraiment besoin de l’aide de la communauté , ajoute Chantal Landry.

La famille El Tarek affirme avoir hâte d'aider à la construction.

La seule fille de la famille, Shahed, sait déjà qu’elle veut peindre les murs de sa chambre en rose.

Un autre chapitre accueilli comme un cadeau pour ces parents qui sont venus au Canada pour que leurs enfants aient une vie meilleure.

D'après le reportage de Sophie Desautels