L'application Alerte COVID reste peu utilisée au Manitoba

L’application, promue par le gouvernement fédéral comme un outil phare pour endiguer la pandémie de COVID-19, a été rendue disponible le 1er octobre au Manitoba.

Il est impossible de connaître le nombre de téléchargements de l’application par province, mais, plus de six mois après son lancement au Manitoba, seules 1573 clés à usage unique avaient été générées en date du 22 avril, selon un porte-parole provincial.

Parallèlement, le Manitoba a enregistré 34 861 nouveaux cas de COVID-19 entre le 1er octobre et le 22 avril. Cela signifie que seulement 4,5 % des nouveaux cas de COVID-19 détectés ont reçu une clé que l’utilisateur pouvait entrer dans l’application pour avertir d’éventuels contacts qu’il était atteint de la maladie.

Moins de gens entrent la clé

En réalité, le nombre de personnes qui entrent la clé qu’elles ont reçue est encore plus faible. Selon la province, seules 1162 clés ont été entrées dans l’application. Cela représente environ 3 % du total des cas de COVID-19 détectés entre le 1er octobre et le 22 avril.

Concrètement, cela signifie que sur les 34 861 cas, moins de 1050 ont fait l’objet d’un signalement dans l’application, qui aurait pu avertir d’éventuels cas contacts et, ainsi, faciliter le traçage.

La province nuance ce faible ratio en disant que toutes les clés n'ont pas nécessairement été délivrées aux personnes testées positives à la COVID-19 car certaines peuvent avoir été générées par l'utilisateur accidentellement ou lors d'un exercice d'entraînement, par exemple .

Nous encourageons les Manitobains à entrer la clé fournie , poursuit un porte-parole de la province.

Une application qui devient encore plus utile

Malgré la faible utilisation de l’application, Cynthia Carr, épidémiologiste chez EPI Research à Winnipeg, estime que la pertinence d’Alerte COVID est renforcée par la situation dans laquelle se trouve le Manitoba.

La propagation des variants a, en effet, changé la donne dans la province et de plus en plus de jeunes sont contaminés.

Je pense que c’est un outil encore plus utile maintenant, d’autant plus avec les changements démographiques des personnes qui contractent la COVID-19 , dit-elle.

Pendant la première vague, les personnes les plus concernées étaient celles qui n’ont pas forcément de téléphones cellulaires avec elles , fait-elle remarquer, en pensant notamment aux aînés dans les foyers de soins. Or, le taux d'équipements en téléphones cellulaires est plus élevé chez les jeunes.

Cynthia Carr évoque aussi le manque de confiance des Canadiens envers l’application en ce qui concerne la protection de leur vie privée.

Il y a toujours un sentiment de méfiance lorsqu'il s'agit d'utiliser réellement la partie la plus importante de l'application, analyse-t-elle. Il semble y avoir toujours une préoccupation concernant les informations sur la santé, peut-être le sentiment d'être pris au piège ou d'être accusé.