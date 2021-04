Portez-vous bien le masque?

Après un an de pandémie, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS a tenu à rappeler aux citoyens l’importance de bien porter le masque pour limiter la propagation de la COVID-19 et surtout, de ses variants.

On tenait à réinsister sur certains messages, mais aussi en ajouter dans le contexte spécial qui est celui des variants, qui sont prédominants au niveau de la COVID dans notre région , a expliqué la Dre Geneviève Petit, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive, lors d’une mêlée de presse.

Les variants, qui se transmettent plus facilement, représentent maintenant environ 75 % des nouveaux cas en Estrie. Le port adéquat du masque est donc crucial, soutient la Dre Petit. Voici ses recommandations.

1. Choisir un masque de bonne qualité

La Dre Geneviève Petit souligne tout d’abord l’importance de choisir un masque de bonne qualité. Sans pour autant déconseiller les couvre-visages en tissus, la docteure soutient que leur efficacité est moins grande que celle d’un masque médical.

Un certain niveau de protection peut être associé au port du couvre-visage, mais les études nous démontrent clairement que l’efficacité du couvre-visage est plus variable et moins grande que les masques. Une citation de :Dre Geneviève Petit, médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive

Les masques de qualité répondent à certaines normes de fabrication , ajoute-t-elle. Ils ont de meilleures caractéristiques qui permettent à la personne qui le porte d’être protégée et de protéger les autres autour d’elle.

Elle ajoute que les couvre-visages ne sont pas recommandés dans les milieux de travail, qui devraient favoriser le masque chirurgical. Les gens qui doivent travailler à proximité de leur clientèle, comme les coiffeurs, pourraient aussi songer à fournir de tels masques de qualité à leur clientèle pour limiter les risques de transmission.

2. Bien le porter

Ensuite, la docteure rappelle l’importance de bien porter le masque sur la bouche et le nez.

Elle indique que beaucoup de citoyens font l’erreur de mettre leur masque en croisant ses élastiques derrière les oreilles pour le rendre plus serré, ce qui a le désavantage de créer des ouvertures au niveau des joues.

La Dre Geneviève Petit a expliqué qu'il faut éviter de croiser les élastiques de son masque derrière ses oreilles, puisque ça crée des ouvertures au niveau des joues. Photo : Radio-Canada

Elle recommande plutôt de faire un nœud au bout de l’élastique s’il doit être serré.

3. L’entreposer et le remplacer

Finalement, la Dre Geneviève Petit réitère l'importance de bien entretenir et de remplacer son masque.

Un masque ne devrait pas traîner dans une poche, on en a tous vu dans des poches, dans des sacoches…[...] Et il doit être remplacé fréquemment. Un masque devrait être remplacé au bout de quatre heures au plus d’usage, et du moment qu’il est souillé ou mouillé , conclut-elle.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau