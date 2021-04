Vision du transport régional : « Vous aurez toutes les réponses en temps et lieu », promet le ministre des Transports

Pressé de toute part par les partis de l'opposition lors de l'étude des crédits du portefeuille des Transports, le ministre François Bonnardel est demeuré de marbre sur les projets de la région qui ont fait l'objet de fuites médiatiques depuis quelques semaines.

Pourquoi acheter du temps? , a demandé le porte-parole libéral en matière de transport, Enrico Ciccone, qui reprochait au ministre de retenir l'information sur le tramway.

Le ministre Bonnardel répète qu'une annonce est imminente. Le gouvernement attend que la crise sanitaire s'atténue à Québec avant de convoquer les médias en présentiel.

La pandémie a le dos large , a répliqué le député de Marquette soulignant que le gouvernement avait procédé à d'autres conférences de presse en présentiel récemment.

Vous pouvez tourner les questions comme vous le souhaitez je vous donnerai toutes les informations en temps et lieu. Une citation de :François Bonnardel, ministre des Transports

Sur le projet de desserte des banlieues, le ministre explique qu'il a été façonné à partir des données fournies par la Ville de Québec.

De note côté, on a confirmé ce que la Ville de Québec nous a dévoilé et on s'est assuré qu'on partait avec quelque chose de solide. Après ça, on a travaillé pour l'améliorer.

À la question de la députée solidaire de Mercier, Ruba Ghazal, il s'est engagé à rendre publiques les études qui ont nourri la réflexion du ministère des Transports.

Le ministre refuse de confirmer le coût, évalué à 844 millions de dollars selon des informations privilégiées rendues publiques par Radio-Canada.

Tunnel

Les élus de l'opposition n'ont pas eu plus de succès pour obtenir des informations sur le troisième lien. En temps et lieu , a répété le ministre.

François Bonnardel refuse que les députés posent leurs questions au directeur du Bureau de projet du tunnel. Il ne veut pas non plus donner d'indications sur son avancement, mais il promet de donner plus de détails sur les stations, les coûts et l'échéancier lors du dévoilement du projet régional de transport dans quelques semaines.

Les gens sont impatients parce que justement vous avez créé des attentes. Ce projet là n'arrive pas! Une citation de :Enrico Ciccone, député de Marquette, porte-parole de l’opposition officielle en matière de transports

Le ministre ne prend qu'un seul engagement, celui de lancer les travaux avant la fin du mandat, à l'automne 2022.

Cette déclaration semble peu réaliste selon le député libéral qui rappelle que le projet devra passer à travers plusieurs étapes avant d'entrer en phase de construction, dont le processus d'évaluation environnementale.

On ne parle pas d'une pelletée de terre symbolique où on fait tomber deux ou trois arbres? , a demandé Enrico Ciccone. Le ministre Bonnardel persiste et signe, les travaux seront bel et bien lancés.

Tête des ponts

Les échanges entre les élus ont aussi permis d'aborder une autre promesse électorale de la CAQCoalition avenir Québec dans la région : le réaménagement de la tête des ponts.

L'aménagement va débuter à l'avenue des Hôtels d'ici la fin du mandat , a affirmé le ministre. C'est un défi de revoir la tête des ponts du côté sud et du côté nord pour bien boucler la boucle.

Le cabinet du ministre n'a pas voulu donner plus de précisions à Radio-Canada. Le projet n'a jamais fait l'objet d'une annonce.