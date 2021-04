Pas de bière au parc à Toronto

Si les bars et les terrasses de Toronto sont fermés - et le seront jusqu’à nouvel ordre - les Torontois ne devraient pas être tentés de boire une bière dans un parc de la Ville.

Une motion qui aurait permis la consommation légale d'alcool dans les parcs a été renvoyée au personnel pour une étude plus approfondie par un comité unanime de développement économique et communautaire, mardi.

Le conseiller municipal James Pasternak a qualifié l’idée de permettre les Torontois de boire une bière dans un parc de terrible et une violation flagrante des conseils publics .

Le conseiller Josh Matlow, qui ne fait pas partie du comité concerné, a déclaré qu'il a présenté la motion dans l'intention de permettre aux résidents de socialiser à l'extérieur.

M. Matlow a rappelé que certaines personnes qui n’ont pas accès à un balcon ou à une terrasse privée risquent de choisir d'aller à l'encontre des consignes sanitaires et de se réunir avec des amis à l'intérieur, où le risque de propagation du COVID-19 est beaucoup plus grand.

Je préférerais qu'ils aient la possibilité légale d'aller à l'extérieur , a-t-il déclaré.

Cependant, la médecin hygiéniste de la ville, la Dre Eileen de Villa, a exprimé son désaccord lors d’un point de presse. Lorsque l'alcool fait partie du tableau, nous savons que les gens deviennent désinhibés et qu'ils sont moins susceptibles d'adhérer aux mesures d'autoprotection , a-t-elle déclaré.

Carleton Grant, directeur exécutif des normes et des permis municipaux, n’est pas non plus emballé par l'idée. Il a rappelé qu’il n’avait que 100 agents à sa disposition pour surveiller les 1500 parcs de Toronto.

Nous n'avons pas assez de personnel pour être partout , a-t-il déclaré.

M. Matlow a décrit la discussion au comité comme incroyablement frustrante . Il a cité d'autres villes qui ont légalisé l'alcool dans les lieux publics, comme Montréal, Londres, Paris et Sydney, en Australie.

Avec les informations de CBC News