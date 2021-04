Une société d’histoire va préserver le patrimoine francophone du Yukon

Pour préserver son histoire, la francophonie yukonnaise pourra compter sur un nouvel organisme qui centralisera les ressources, étudiera, interprétera et mettra en valeur le riche passé des francophones du territoire.

La Société d'histoire francophone du Yukon a été incorporée au début du mois d'avril. Composée d'une douzaine de personnes, elle tente se faire connaître et ainsi prendre le pouls de l'intérêt des gens.

L’histoire fascine encore et notamment la ruée vers l’or qui a attiré des dizaines de milliers d'âmes rêvant de faire fortune au Klondike, dont de nombreux francophones. Qu’ils soient prospecteurs ou coureurs des bois, venus du Québec, du Manitoba, de l’Ontario, de France ou d'ailleurs, ils ont fait naître cette francophonie yukonnaise sur les rives du Yukon.

On pouvait facilement vivre en français au Klondike , raconte Yann Herri, le président de la Société d’histoire. Le commissaire à l'or pour l’enregistrement des concessions était francophone, beaucoup de registraires, les postiers.

Ce sont autant de destins, de petites histoires qui en racontent une plus grande. Mais une mémoire s'entretient et c’est ce qu'entend faire la Société d’histoire francophone du Yukon.

L’histoire du Klondike attire beaucoup! Beaucoup de francophones ont des parents qui sont venus au Yukon et ils ont du mal à trouver des informations , explique Yann Herri. [Elles] sont souvent cachées dans les archives anglophones, des articles de journaux... il faut les rassembler, recouper les bribes d’information, ça permettrait aux gens de découvrir la vie de leur ancêtre.

Yann Herri explique que "l'intérêt pour cet endroit mystérieux qu’est le Yukon, où l'être humain est confronté aux forces de la nature, remonte à longtemps" et perdure encore aujourd'hui. Ici, deux pionniers affrontent le canyon Miles à Whitehorse en 1901. Photo : Photo fournie / Famille Mercier

Concrètement, l'idée est de créer une base de données numériques. Les passionnés qui prendront part à la Société d’histoire auront pour mission de faire des recherches et travailler avec différents acteurs comme les Archives du Yukon entre autres, et ainsi dresser des portraits de ces générations de francophones qui nous ont précédés.

On aimerait être capable de rassembler tout ce qui touche à la francophonie et concentrer l’information, la rendre facile d'accès. Une citation de :Yann Herri, président de la Société d’histoire francophone du Yukon

Le projet n’entend pas pour autant se limiter à la célèbre ruée vers l’or. Après les prospecteurs, il y a eu les travailleurs des mines dans les années 1950, autant d’autres mémoires à préserver alors que le territoire se tourne à présent vers le tourisme. Yann Herri explique aussi qu’il aimerait pouvoir établir des liens entre les générations, et ainsi offrir un champ de bénévolat supplémentaire aux aînés .

C’est important de connaître la contribution de la francophonie à l'évolution du territoire du Yukon depuis 200 ans , affirme le passionné d’histoire, et que cette contribution s’inscrit dans une longue présence francophone en Amérique.

Si Jack London a marqué l'imaginaire de plusieurs générations et popularisé le Yukon, le poète Robert William Service a aussi marqué par sa poésie l'histoire du Yukon avant de passer de nombreuses années en France. Photo : Photo fournie

Cette histoire de la francophonie, l’artiste visuelle Cécile Girard avait créé des poupées pour la commémorer, mais lui avait aussi prêté sa plume. Co-auteure du livre Un jardin sur le toit: La petite histoire des francophones du Yukon, elle s'était plongée, au côté de Renée Laroche, dans les archives et les souvenirs des anciens.

C’est formidable! se félicite-t-elle à propos de la création de l'initiative historique. C'était dans les discussions depuis plus de 30 ans et je suis contente que des gens aient trouvé le temps et l'énergie pour la mettre sur pied. Elle se dit certaine que toute la communauté va en profiter grandement.

Il y a tellement de travail à faire , dit-elle. Selon Cécile Girard, de nombreux ouvrages comprenant des fragments d’histoire du Yukon ne sont pas répertoriés, car, pour la ruée vers l’or entre autres, les gens venaient participer puis retournaient chez eux, et souvent ils écrivaient au sujet de leur aventure. C’est encore très présent au Québec, sûrement en France, et partout dans le monde puisque les prospecteurs venaient de partout.

Un travail considérable attend donc les passionnés d'histoire.

Dès 1985, l'École Émilie-Tremblay a participé grandement à la vitalité de la francophonie yukonnaise. Ici, une classe de musique en 1993. Photo : archives de l'Aurore boréale

Il est important qu’on se souvienne , affirme Isabelle Salesse, la directrice de l’Association franco-yukonnaise (AFY) qui appuie le projet. C’est toujours important de trouver des façons de préserver notre patrimoine, l’histoire des francophones du Yukon . Elle explique que pour le moment, ce soutien est plus moral que financier , car l’ AFYAssociation franco-yukonnaise est rendu à pleine capacité . Toutefois, elle rappelle que l’association a un fonds de développement communautaire avec un appel à projets annuel, et que la Société d’histoire a été invitée à déposer un dossier.

L’association, qui porte en elle bientôt 40 ans d’histoire de cette francophonie, est d’ailleurs en négociation depuis 2020 avec Archives Yukon pour assurer la préservation de ces archives. Isabelle Salesse précise d’ailleurs qu’une clause existe pour assurer la possibilité de transférer ces archives vers la Société d’histoire, si celle-ci grandit et devient à même d’accueillir de telles ressources.

La Société d’histoire francophone du Yukon tiendra son assemblée générale annuelle le 7 juin à 17 h 30 par visioconférence.