Gatineau commence son épandage annuel contre les moustiques

Des employés de la firme GDG Environnement ont commencé leurs opérations d’épandage du larvicide Bti (Bacillus thuringiensis israelensis) utilisé contre les moustiques.

Comme l’an dernier, les districts de Pointe-Gatineau, de Carrefour-de-l'Hôpital, du Versant, de Bellevue, du Lac-Beauchamp, de la Rivière-Blanche et de Masson-Angers sont concernés.

Cette opération se déroule chaque année, de la mi-avril à septembre.

Durant cette période, les employés de GDG sillonnent les points d’eau du territoire couvert par le programme et, lorsque des larves sont présentes, un biopesticide est appliqué, par voie aérienne ou terrestre , explique la Ville de Gatineau, dans un communiqué publié mardi.

Projet pilote dans le secteur de la baie McLaurin

En revanche, aucun épandage ne sera effectué en 2021 dans le secteur de la baie McLaurin. Le secteur fait partie du territoire de 29 kilomètres carrés le long de la rivière des Outaouais destiné à devenir un refuge faunique.

À la place, la Ville entreprendra un projet pilote en installant des pièges à moustiques.

Ce projet pilote permettra de tester une méthode alternative dans les zones où l'épandage de biopesticides est interdit. Du début mai à la fin août, une quinzaine de pièges seront installés dans le secteur de la baie McLaurin , indique la Municipalité.

Consultation publique sur le programme de contrôle des moustiques cet automne

Par ailleurs, la Ville de Gatineau explique également que la consultation publique, annoncée en décembre dernier par le Comité exécutif, se tiendra finalement cet automne.

Il s’agira de mesurer l'acceptabilité citoyenne de son programme de contrôle des moustiques , écrit la Ville.

L'objectif de la consultation publique est de sonder la population afin d'en vérifier l'acceptabilité par rapport à l'ajout d'une taxe dédiée pour obtenir un service de contrôle des insectes piqueurs, de mesurer le degré de satisfaction par rapport au traitement des insectes piqueurs dans les districts où l'on procède à l'épandage et de mesurer la compréhension et la perception par rapport aux effets et à l'utilisation du Bti comme moyen de contrôle des insectes piqueurs , précise la Municipalité.

Un employé de GDG montre le larvicide Bti contre les moustiques, à Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Depuis 40 ans, le Bti est utilisé partout sur la planète pour contrôler les insectes piqueurs. Mais plusieurs études, menées notamment en Europe, remettent en question le consensus scientifique à l’effet que ce larvicide biologique cause peu de dommage à l’environnement.

Au Québec, des citoyens se sont regroupés pour demander à leurs élus de stopper l’épandage du Bti sur leur territoire.

Par voie de communiqué, la Ville rappelle toutefois que ces pratiques sont autorisées par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et précise que le produit utilisé est jugé sécuritaire pour la santé publique et l'environnement .